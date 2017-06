Hà Tĩnh: Lật xe đầu kéo, lượng lớn gỗ quý tràn ra đường

Ngày 29/6, thông tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, một chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng, khiến lượng gỗ lớn tràn ra đường.

Phần lớn số gỗ trong thùng xe bị tràn ra đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo đó, khoảng 17h15 cùng ngày, trên QL1A, đoạn qua đường tránh TP. Hà Tĩnh, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 77C – 105.39, kéo theo rơ mooc mang BKS: 77R – 014.68, do tài xế Nguyễn Văn Nhâm, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển, đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Khi đến địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, do ôm cua, mất lái nên chiếc xe bị lật nghiêng. Hậu quả, một lượng lớn gỗ trong thùng tràn ra đường, giao thông bị ùn tắc cục bộ. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Hiện trường nơi xảy ra vu tai nạn.

Tài xế cho biết, số gỗ này được vận chuyển từ Nam ra Bắc, đến địa điểm trên thì chiếc xe bị gặp nạn. Hiện, anh Nhâm đã gọi xe khác đến để kịp thời bốc số gỗ trên, tránh ùn tắc giao thông.

Theo một số người chứng kiến sự việc, số gỗ bị tràn ra đường là gỗ quý như trắc, hương…

Xuân Chinh