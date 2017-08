Có hai cách đơn giản giúp bạn tiến hành xóa mã khóa hiện có trên Apple Watch và thiết lập smartphone lại từ đầu hoặc khôi phục lại từ bản sao lưu mới nhất.

Một cách là thực hiện thông qua ứng dụng Watch trên iPhone đã được ghép nối và cách thứ hai thực hiện ngay trên Apple Watch. Quá trình này bao gồm xóa toàn bộ nội dung và cài đặt của thiết bị. Bạn sẽ không mất dữ liệu gì nhờ khả năng khôi phục đồng hồ từ bản sao lưu mới nhất.

Thông qua ứng dụng Watch trên iPhone

- Đảm bảo giữ Apple Watch và iPhone đã được ghép nối lại với nhau. Tiếp theo, khởi chạy ứng dụng Watch trên iPhone.

- Nhấp vào tab My Watch.

- Chạm General trước khi nhấn vào Reset.

- Tiếp theo, chạm vào Erase Apple Watch Content and Settings và xác nhận bằng cách nhấn vào Erase All Content and Settings trong cảnh báo hiện ra. Nếu được yêu cầu, bạn hãy nhập mật khẩu Apple ID để xác nhận quá trình.

Để quá trình xác nhận thành công bạn hãy thiết lập lại Watch như ban đầu. Khi được nhắc, hãy khôi phục dữ liệu trên Watch từ bản sao lưu trước đó.

Thông qua Watch

Nếu không có iPhone đã ghép nối trước đó bạn vẫn có thể tiến hành xóa mật mã khỏi Apple Watch.

- Trước tiên, đảm bảo đặt Apple Watch lên bộ sạc cho đến khi hoàn tất quá trình xóa mật khẩu. Chỉ cần nhấn và giữ nút nguồn bên cạnh cho đến khi Power Off slider xuất hiện trên màn hình.

- Nhấn Power Off slider và sau đó nhấc ngón tay lên.

- Tiếp theo, nhấn vào Erase all content and settings. Bây giờ, đợi một thời gian cho đến khi quá trình xóa mật khẩu thành công thì bạn hãy thiết lập đồng hồ lại như thông thường.

Kiến An