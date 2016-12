Hải Dương: 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại bãi than

Vụ việc xảy ra vào hồi 8h30' ngày 23/12/2016. Trước sự hung hãn của các đối tượng trên, PV Hoàng và PV Nguyễn Tuấn Anh của tờ Thời báo Doanh nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận và hô hoán người dân đang làm đồng trên khu vực đến giải cứu.

Do khu vực nằm xa khu dân cư nên phải mất thời gian khá lâu, 2 anh mới được người dân cứu và đưa lên bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh (Hải Dương) cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Hoàng cho biết trước đó nhận được phản ánh của người dân về một khu bãi than nằm cạnh một công ty sản xuất gạch gây ô nhiễm môi trường, anh được cơ quan cử đến điều tra xác minh thông tin.

PV Nguyễn Duy Hoàng, người bị các đối tượng hành hung.

Trong lúc tác nghiệp, anh có sử dụng điện thoại để ghi lại những hình ảnh hoạt động của bãi than trên. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, anh bị 3 đối tượng lạ mặt từ trong bãi lao ra tấn công hành hung với lý do là 2 phóng viên vào bãi than của họ ăn cắp ôtô.

“Chúng nó đổ tội em vào bãi ăn than ăn trộm ôtô của chúng rồi đánh em. Mãi sau người dân trong làng ra nhận bọn em là ăn cắp trong làng, xin bọn em về để làng xử lý, chúng nó mới tha”, anh Hoàng cho hay.

Trao đổi với báo Người đưa tin, đại diện phía Công an P. Hoàng Tân (TX Chí Linh, Hải Dương) cho biết : “Các phóng viên lọ mọ vào đấy quay phim chụp ảnh, họ không biết nên họ đánh. Trong vụ việc này, chúng tôi đang củng cố hồ sơ, làm khách quan từ hai phía”.

Vị đại diện cung cấp thêm: “Khu vực bị hành hung là ở bãi than cạnh khu vực lò gạch Quang Vinh. Các PV này có giấy giới thiệu lên UBND huyện, nhưng hình như chưa được chấp nhận. Sau đó thì cứ tự ý xuống tác nghiệp và xảy ra vụ việc đáng tiếc trên”.

Cũng ngay khi nhận được tin phóng viên của mình bị hành hung, Tòa soạn Thời báo Doanh Nhân đã có Công văn số 121/CV-TBDN gửi Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Công văn nêu rõ, 2 phóng viên đã bị 3 đối tượng chặn và hành hung, trong đó phóng viên Nguyễn Duy Hoàng (SN 6/2/1993) đã bị các đối tượng (bước đầu xác định tên là Duy và Quý cùng trú quán tại thị xã Chí Linh) xúc phạm, hành hung gây thương tích. Sau khi đánh phóng viên, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Tòa soạn Thời báo Doanh Nhân đã có Công văn số 121/CV-TBDN gửi Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Theo hồ sơ bệnh án, phóng viên Nguyễn Duy Hoàng bị đa chấn thương phần mềm, gây tổn hại đến sức khỏe.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng đã gây cản trở, hành hung Phóng viên khi đang tác nghiệp là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cố ý gây thương tích cho người khác, Thời báo Doanh nhân đã đề nghị cơ quan Công an thị xã Chí Linh xác minh, điều ta làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật những đối tượng đã hành hung, gây thương tích đối với PV Nguyễn Duy Hoàng.

Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tân Nhật