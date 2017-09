Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà hàng xóm bằng xăng

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 5/7, tầng 1 căn nhà của anh T.V.M. (SN 1986, trú tại số 31 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bất ngờ bị cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh M. cùng vợ và con gái nhanh chóng chạy thoát ra khỏi đám cháy, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Nghi ngờ Lê Xuân Lộc là người đốt nhà mình, anh M. đã trình báo lên cơ quan công an.

Đối tượng Lê Xuân Lộc.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc tiến hành điều tra, thu thập những chứng cứ liên quan, nhận thấy Lê Xuân Lộc (SN 1962, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã triệu tập nhằm phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do trước đó có mâu thuẫn với anh M., rạng sáng 5/7, Lộc đã đi mua 2 can xăng loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà anh M., sau đó tiến hành châm lửa đốt khiến nhà a M. bị cháy rụi tầng 1, tổng thiệt hại tài sản đến hơn 600 triệu đồng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Lộc để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đình Quế