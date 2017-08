Lý lịch của em gái anh N.D.C. đã được xác nhận lại.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh N.D.C., người đăng tải lên mạng xã hội việc Phó Chủ tịch xã An Bình “phê bình cả nhà” trong lý lịch của em gái mình cho biết, sáng nay (10/8), UBND xã đã cử người trực tiếp xuống làm việc với gia đình. Cán bộ xã đã hướng dẫn em gái anh kê khai lại lý lịch bản thân, sau đó chuyển về UBND xã để xác nhận lại sơ yếu lý lịch theo đúng quy định của pháp luật.

“Hiện, em tôi đã nhận được tận tay bản lý lịch mới do chính ông Lê Đình Khoa, Chủ tịch UBND xã An Bình ký tên, đóng dấu”, anh C. nói.

Trong lý lịch mới của em gái anh C., ông Khoa không "phê" nội dung gì vào phần xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường.

Sau đó, phía UBND xã cũng đã gửi giấy mời gia đình anh N.D.C. tới UBND xã để trao đổi, khắc phục việc xác nhận sơ yếu lý lịch mà Phó Chủ tịch xã An Bình đã “phê bình cả nhà” trước đó.

Đình Quế