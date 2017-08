Ngày 19/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Phạm Chí Hiếu – Trưởng Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết: “Công an huyện Kinh Môn đang phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ đập kính ô tô, lấy trộm gần 1,4 tỷ đồng”.

Kẻ gian đập kính ô tô, lấy trộm tài sản (ảnh minh họa).

Cụ thể, vào ngày 16/8, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo về sự việc trên. Nạn nhân là chị Đặng Thị L. (SN 1983, trú tại thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo trình báo, cùng ngày 16/8, chị L. có đỗ xe trước cửa của công ty TNHH Minh Phúc (cùng địa chỉ trên). Lợi dụng sự sơ hở của chị L, kẻ gian đã đập vỡ kính ô tô, lấy đi một túi xách, bên trong có gần 1,4 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Kinh Môn và phòng PC45 tiến hành điều tra, xác minh đối tượng gây án, xử lý theo thẩm quyền.