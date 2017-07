Hải Dương: Điều tra việc ruộng dưa hấu của nông dân bị phá hoại

Theo đó, sáng ngày 10/7, một số hộ nông dân ở thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khi ra đến ruộng thì phát hiện dưa của gia đình mình bị phá hoại. Dưa đang đến thời kỳ thu hoạch và cả dưa còn non cũng bị dập nát. Chứng kiến cảnh này không chỉ chủ ruộng dưa mà người ngoài cũng vô cùng xót xa, phẫn nộ.

Kẻ xấu đã phá hoại ruộng dưa hấu khiến người dân phẫn nộ

“Sáng 10/7, khi ra ruộng dưa hấu của gia đình (khoảng 1 sào Bắc Bộ), tôi bàng hoàng khi phát hiện ruộng dưa hấu có dấu hiệu bị đập phá. Tại giữa các luống dưa, nhiều quả dưa non đã bị các đối tượng hái, đập nát. Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên lực lượng an ninh bảo vệ của xã”, ông Phạm Văn Điệp - người dân thôn Thiên Đông, xã Kim Tân cho biết.

Không chỉ ruộng dưa của ông Điệp, mà cả ruộng dưa của các hộ lân cận cũng rơi vào tình trạng tương tự. Họ cho rằng ruộng dưa của mình bị phá hoại và đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10/7 vì trước thời điểm này, các ruộng dưa vẫn bình thường.

Tối ngày 10/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đồng Văn Hà – Trưởng Công an xã Kim Tân cho biết: “Sáng ngày 10/7, lực lượng Công an xã Kim Tân qua công tác nắm tình hình đã biết được sự việc kể trên. Thực tế, đúng là một số ruộng dưa của các hộ dân trên địa bàn xã đã bị kẻ xấu phá hoại”.

Ông Hà cũng thông tin thêm, sự việc này có thể do một số nhóm thanh niên hư hỏng ở xã Kim Lương, là xã giáp ranh với xã Kim Tân gây nên. Trước khi xảy ra việc ruộng dưa của dân bị phá hoại, Công an xã Kim Tân đã phát hiện và nhiều lần ngăn cản các đối tượng thanh niên ăn trộm dưa. Có thể do tức tối nên bọn chúng đã gây nên sự việc trên.

“Thẩm quyền giải quyết sự việc này thuộc về Công an xã Kim Tân. Hiện chúng tôi đang tích cực xác minh, điều tra để làm rõ hành vi phá hoại của nhóm đối tượng này để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật”. Ông Hà cho hay.

Minh Sơn