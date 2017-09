Hải Dương: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

Ngày 22/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Phòng PC45 hiện tại đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đoàn và Đức để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Khi đã có đủ căn cứ, cơ quan công an sẽ thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với 2 đối tượng này”.

Các đối tượng Đức và Đoàn tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 20/9, tại khu vực ngã tư Bến Hàn (phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Nguyễn Văn Đoàn (SN 1958, trú tại thôn 3, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Trần Văn Đức (SN 1987, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đang vận chuyển 30,2 triệu đồng tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận: Khoảng 9h ngày 19/9, bọn chúng đã vượt biên sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, mua số tiền giả trên của một người đàn ông với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Đoàn và Đức qua Lạng Sơn về Hải Dương tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Được biết, Đoàn từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Tàng trữ pháo nổ, Đức có 1 tiền án về tội Vận chuyển tiền giả.

Minh Sơn