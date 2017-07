Hải Phòng: Bắt quả tang hai đối tượng mua bán ma túy

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng đang thụ lý, điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của 2 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Đình Quang (SN 1995, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Cụ thể, vào 15h45, ngày 1/7, tại số nhà 9/34 đường Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đình Quang đang thực hiện việc mua bán trái phép trái phép chất ma túy.

Tang vật cơ quan công an thu giữ là 3 gói ma túy được xác định là ketamine có trọng lượng 2,37g.

Minh Sơn