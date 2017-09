Như báo Người Đưa Tin đã đưa, nhiều phụ huynh phản ánh có con em đang theo học tại trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), do bà Lê Thị Thu Thủy làm Hiệu trưởng, đầu năm học 2017-2018, nhà trường đã đưa ra các khoản thu rất cao và sai quy định, đặc biệt đối với lớp 1, tổng số các khoản thu lên tới hơn 10,1 triệu đồng.

Trường tiểu học Đặng Cương - nơi bà Thủy đang làm Hiệu trưởng

Qua xác minh của phòng GD&ĐT huyện An Dương, có đến 8/14 khoản thu của trường tiểu học Đặng Cương là trái với các quy định hiện hành, và bà Thủy là người phải chịu trách nhiệm chính về việc này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: “Sai phạm của bà Lê Thị Thu Thủy đang được các đơn vị chức năng huyện An Dương kiểm tra dựa trên trên kết quả báo cáo, xác minh của phòng GD&ĐT huyện. Quan điểm của UBND huyện là sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Công an TP.Hải Phòng cũng đã vào cuộc cùng phối hợp làm rõ vấn đề này”.

Theo nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin, phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TP.Hải Phòng là đơn vị điều tra, xác minh đối với những sai phạm của bà Lê Thị Thu Thủy.

Minh Sơn