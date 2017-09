Đó là xác nhận của Đại tá Đỗ Quang Trung – Trưởng Công an huyện An Dương với PV báo Người Đưa Tin. Theo đó, đơn vị này xác minh để tìm hiểu nguyên nhân cô giáo T.T.Th. (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) là giáo viên trường THCS Quốc Tuấn (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) uống thuốc ngủ tự tử vào ngày 8/9.

“Đi đôi với việc xác minh sự việc kể trên, Công an huyện An Dương cũng đã báo cáo với lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng để có những chỉ đạo tiếp theo”, Đại tá Trung nói.

Cô Th. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Tiệp

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 9h ngày 8/9/2017, cô giáo Tr.T.Th. – giáo viên trường THCS Quốc Tuấn được phát hiện nằm bất động tại nhà riêng trong tình trạng chân tay bủn rủn, miệng nôn trớ, sùi bọt mép.

Nhận được thông báo, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo, trường THCS Quốc Tuấn cử cán bộ đang tập huấn chuyên môn tại trường THCS An Đồng (gần nhà cô Th.) đến nắm tình hình và kịp thời đưa cô Th. đi cấp cứu.

Qua thăm khám, chẩn đoán ngộ độc thuốc ngủ, các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày và truyền dịch cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại khoa Nội 1 của bệnh viện Việt Tiệp.

Hiện tại, sức khỏe của cô Th. đang dần hồi phục trở lại.

Theo bà Đ.T.K. (mẹ của cô Th.) cho biết, nguyên nhân của sự việc được cho là con gái bà đang công tác tại trường THCS An Đồng, ngay gần nhà thì bị điều động sang trường Quốc Tuấn, cách nhà 15km.

Bà K. cũng cho biết thêm, thời gian gần đây cô giáo Th. hay khóc và buồn phiền vì phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Dương hứa sẽ cho chuyển về trường cũ mà mãi vẫn không được. Hôm 8/9, bà K. sang nhà thì biết con gái đã uống thuốc ngủ để tự vẫn. Trước khi uống thuốc, cô Th. còn nấu sẵn cơm cho con và để lại thư tuyệt mệnh.

Minh Sơn – Lã Tiến