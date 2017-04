Hải Phòng: Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 20/4, trên tỉnh lộ 351 (qua khu 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), khiến 4 người thương vong khi hai xe máy BKS 34B3 – 109.93 và 15C1 - 301.74 va chạm với nhau.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện An Dương đã kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Một người dân gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, khi đang ngồi xem tivi trong nhà thì nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh, khi chạy ra cửa phát hiện 4 người đang nằm bất tỉnh bên cạnh 2 chiếc xe máy. Sau đó, người dân phát hiện 2 người còn sống nên bắt xe taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu, 2 người còn lại được xác định đã tử vong tại chỗ.

Các nhân chứng tại hiện trường cũng cho hay, 3 thanh niên cùng ngồi trên xe SH không đội mũ bảo hiểm, trong đó có 2 người ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương), 1 người chết tại chỗ. Nạn nhân còn lại là người đàn ông một mình điều khiển xe mô tô cũng thiệt mạng tại chỗ. Qua giấy phép lái xe xác định nạn nhân này là Vũ Ngọc Giang (SN 1986), trú tại xã Minh Hoà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, đại diện công an huyện An Dương cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Minh Sơn