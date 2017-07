Hải Phòng: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trôi sông Văn Úc

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 11/7, người dân thôn Cao Mật, xã An Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng khi đi làm đồng phát hiện một thi thể trôi dạt vào khu Gốc Táo, đê Cao Mật sông Văn Úc liền thông báo tới chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, xã An Thọ cử cán bộ, lực lượng công an xã xuống hiện trường và thông báo cho công an huyện An Lão. Đồng thời xã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lực lượng chức năng vớt xác nạn nhân để làm các thủ tục theo quy định.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng công an huyện An Lão xuống khám nghiệm hiện trường, làm các thủ theo quy định. Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết, thi thể là nam giới, khoảng 35-40 tuổi.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã An Thọ cho biết, tối ngày 11/7, có 5 người ở trong nội thành TP.Hải Phòng đến nhận dạng nạn nhân. Tuy nhiên, thi thể đã phân hủy nên rất khó nhận dạng. Những người này đề nghị chính quyền địa phương cho phép lấy mẫu đi thử ADN, tử đó mới biết được kết quả chính xác.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền xã An Thọ làm các thủ tục mai táng nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến