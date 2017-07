Khởi tố, tạm giữ 3 đối tượng trong vụ ‘thác loạn’ tại quán karaoke

Ngày 25/7, PC47, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đảm (SN 1978, ở số 10A/15/169 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền - là chủ quán karaoke John Star, tại số 376 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An); Nguyễn Lê Duy Công (SN 1990, ở tổ 15 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng); Phạm Huy Tú (SN 1989, ở 5/200 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Hải Phòng tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ "thác loạn" trong quán karaoke John Star.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng trinh sát PC47 phát hiện quán karaoke John Star có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nắm bắt được nhu cầu của các con nghiện, Nguyễn Văn Đảm đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp phòng hát với âm thanh, ánh sáng hiện đại để kích thích, đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ketamine).

Để tránh sự chú ý, phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng, Đảm chỉ cho khách quen sử dụng ma túy tại quán của mình. Lúc khách sử dụng ma túy, Đảm sẽ đóng cửa quán và phân bổ nhân viên bảo vệ canh gác 24/24h để khách yên tâm “thác loạn”. Giá dịch vụ sử dụng tại phòng hát cũng vì thế được Đảm tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ dương tính với chất ma túy.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, phương thức thủ đoạn của các đối tượng, khoảng 4h ngày 24/7, cán bộ, chiến sĩ PC47 phối hợp với PC64- Công an TP.Hải Phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke John Star, phát hiện 2 phòng có 37 khách hát, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, cơ quan công an đã thu giữ 36 viên nén, 4 túi đựng tinh thể màu trắng, 2 xe ôtô, 22 xe máy, 2 xe đạp điện và nhiều dụng cụ dùng vào việc tổ chức sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng, PC47 đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Đảm, Nguyễn Lê Duy Công và Phạm Huy Tú.

Qua xét nghiệm, có 20 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiến hành xét nghiệm nước tiểu của 37 người có mặt tại quán, cơ quan chức năng phát hiện 20 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Hiện, PC47 đã đưa 17 đối tượng đến cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh để xác định tình trạng nghiện và phân loại, xác minh, xử lý theo quy định.

