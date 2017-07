Hải Phòng: Thương tâm bé gái 5 tuổi tử vong do đuối nước

Sáng ngày 16/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng cho biết: “Vào khoảng 17h30 ngày 14/7, trên địa bàn xã Thái Sơn đã xảy ra sự việc bé gái tử vong do đuối nước”.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, nạn nhân là bé gái 5 tuổi, trú tại khu Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão. Thời điểm xảy ra sự việc, bé đi cùng người chị họ lớn tuổi hơn, không có người lớn đi cùng.

Nơi xảy ra sự việc là khu ao thuộc thôn Tam Sơn, xã Thái Sơn. Bé gái một mình lội xuống ao trong khi người chị ở trên bờ. Khi xảy ra đuối nước, bé gái được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hồng Đức (quận Kiến An, TP.Hải Phòng), nhưng bé đã tử vong trước đó.

Sự việc sau đó được thông báo đến Công an xã Thái Sơn và Công an huyện An Lão. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể bé được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày hè, các bậc phụ huynh cần để ý trông nom con cái, không để trẻ nhỏ lại gần ao, hồ, sông, suối khi không có sự giám sát của người lớn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên.

Minh Sơn