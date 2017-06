Hải Phòng: Truy nã kế toán “cắm” hàng loạt sổ bảo hiểm của giáo viên

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, ngày 22/1/2017, chị H., trú tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng đến trường THCS Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng gặp Hiệu trưởng nhà trường phản ánh: Ngày 14/12/2016, Nguyễn Văn Cường (SN 1967), nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương cùng vợ là Nguyễn Thị L. – nhân viên kế toán của trường tiểu học xã Đặng Cương (cùng huyện) có mang theo 7 quyển sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của các giáo viên Trường THCS Hồng Phong cầm cố với số tiền 84 triệu đồng.

Đến nay, ông Cường vẫn chưa trả tiền vay cho chị H., chưa lấy các quyển sổ BHXH của các giáo viên nhà trường về.

Trường THCS Hồng Phong - nơi ông Cường làm kế toán

Trong thời gian làm nhân viên kế toán của nhà trường kiêm cộng tác viên của BHXH huyện An Dương (từ tháng 1/2013), Cường đã nhiều lần thu nộp tiền bảo hiểm của cán bộ, giáo viên nhà trường không rõ ràng, có dấu hiệu của việc dùng tiền đóng bảo hiểm để sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến việc nợ tiền bảo hiểm.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/6, cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 29/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Phạm Đình Thanh – Phó trưởng Công an huyện An Dương cho biết: “Do Cường đã bỏ trốn, nên cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương đã phát lệnh Truy nã đối với Cường”.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện An Dương tiến hành điều tra, làm rõ…

Minh Sơn