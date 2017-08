Ngày 15/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ (SN 1999, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) mức án 18 năm tù về tội Giết người; 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Vũ phải chấp hành là 18 năm tù.

Liên quan tới vụ án tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1999, quê tỉnh Bến Tre) 14 năm tù về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Cường phải chấp hành là 18 năm tù.

Hai sát thủ tại tòa.

Theo cáo trạng, Vũ và Cường bỏ nhà sống lang thang tại khu vực công viên Phú Lâm, quận 6, TP.HCM. Không có tiền tiêu xài, hai bị cáo bàn bạc với nhau thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người rồi ra tay sát hại xe ôm để cướp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, hai bị cáo Cường và Vũ đã gây ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản. Cụ thể, vào đêm 30/7/2015, Cường và Vũ thuê ông Hứa Văn S. (SN 1957, ngụ quận 6, hành nghề xe ôm) chở từ công viên Phú Lâm, quận 6 về đường 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khi tới đoạn đường vắng vẻ, hai đối tượng dùng dao đâm ông S. nhằm cướp xe. Tuy nhiên, ông S. may mắn chạy thoát và kêu cứu người dân. Sợ bị người dân phát hiện, Cường và Vũ nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hơn 5 tháng sau, vào ngày 11/1/2016, Vũ và Cường tiếp tục thuê ông Trần Đình C. (SN 1972, ngụ quận 8) cũng hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm. Chúng yêu cầu ông C. chở đến đường nội bộ cặp kênh cống số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM với giá thỏa thuận 100.000 đồng.

Khi đến nơi, Cường và Vũ xuống xe. Bất ngờ, Vũ rút dao đâm nhiều nhát vào hông, lưng ông C.. Bị tấn công bất ngờ nhưng ông C. vẫn tháo chạy được và tri hô. Lúc này, Vũ đuổi đâm ông C. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, hai tên lấy xe và nhiều tài sản của nạn nhân đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sáng sớm hôm sau, người dân đi đường phát hiện ông C. nằm chết tại địa điểm trên nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Vũ, Cường là thủ phạm nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Ngoài 2 vụ giết người, cướp tài sản nói trên, Vũ và Cường còn khai nhận nhiều vụ hành hung tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Theo đó, khoảng tháng 1/2016, Vũ và Cường dùng dao đâm một người chạy xe ôm tại khu vực gần chùa Phật Cô Đơn thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và cướp 1 chiếc xe Future Neo. Ngoài ra, Vũ và Cường còn cướp 1 xe máy Future và móc túi 6 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tìm các bị hại và sẽ xử lý sau.