Điều tra vụ va chạm ô tô khiến Phó trưởng công an huyện tử vong

Khoảng 20h ngày 8/7, trên địa phận xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên, khi đang lưu thông trên đường, xe ô tô con của Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên xảy ra va chạm với xe ô tô chở Trưởng phòng Giáo dục huyện Than Uyên cùng một số cán bộ văn phòng huyện.

Vụ va chạm mạnh đã khiến đồng chí Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên tử vong.

Ngày 9/7, xác nhận với PV về sự việc, Đại tá Hoàng Minh Giang, Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để đưa người gặp nạn đi cấp cứu đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường. Do vết thương nặng nên đồng chí Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên đã tử vong. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc".

Công Đức