Hàng chục máy hút than trái phép 'bức tử' vịnh Bái Tử Long

Nhiều người dân sinh sống ở khu vực suối cầu B5.12, nơi giáp ranh giữa phường Cẩm Sơn và Cẩm Phú (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tình trạng hút cát tại đây diễn ra từ lâu, không kể ngày hay đêm.

Thậm chí, "dân anh chị" còn tranh giành địa bàn để khai thác thu lời. Gần đây, tình trạng này diễn ra căng thẳng hơn bởi ngoài khai thác cát, "dân anh chị" còn khai thác cả than trôi.

Một người dân cho biết: “Thời gian trở lại đây, than bắt đầu xuất hiện ở suối. Đó là do 2 công ty than Đèo Nai và công ty than Cọc 6 khi khai thác mỏ than đã để cho than trôi ra bên ngoài. Trời mưa, nước từ thượng nguồn đổ về cuốn theo than”.

Trên một đoạn suối nhỏ có gần chục máy hút than, cát đang hoạt động hết công suất.

Theo ông Nguyễn văn H. (một công nhân chuyên hút than nay đã giải nghệ) thì khu vực khai thác than cát là của 3 "anh chị" có quyền lực trong giới "xã hội đen". Họ ngầm thỏa thuận với nhau, mỗi người quản lý một đoạn suối để khai thác, không tranh giành lãnh địa để tránh xung đột như trước đây.

Ông H cho biết thêm: “Không phải tự nhiên mà họ có thể khai thác được đâu. Phải chung cho bên này bên kia, được 10 đồng thì chỉ còn vài phần thôi, thế người ta mới để cho làm chứ”.

Những công nhân người đen nhẻm hì hục đặt ống hút than cát.

Theo quan sát của PV, trên một con suối có chiều dài khoảng hơn một nghìn mét có đến hàng chục máy bơm được đặt cả trên bờ và dưới suối đang hoạt động hết công suất. Khoảng chục công nhân người đen nhẻm, hì hục hút cát lẫn than. Sau đó họ tách riêng cát, than và đưa lên bãi ngay cạnh dòng suối.

Hoạt động khai thác này đã "bức tử" suối cầu 5B, biến nước của dòng suối này thành màu đen, không còn bóng dáng của sự sống. Dòng nước đen ngòm này theo dòng chảy đổ trực tiếp ra cửa vịnh Bái Tử Long gây nguy hại tới môi trường Vịnh.

Điều đáng nói, ngay bên cạnh dòng suối, nhiều biển cấm với nội dung “cấm đặt máy bơm, hút bùn, đóng cọc, ngăn dòng…” được chính quyền địa phương đặt từ rất lâu. Thế nhưng không hiểu sao những chiếc máy hút cát, than vẫn ngang nhiên hoạt động.

Bãi tập kết than, cát đặt cạnh biển cấm với nội dung “cấm đặt máy bơm, hút bùn, đóng cọc, ngăn dòng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Anh Đức, Phó Chủ tịch phường Cẩm Phú và ông Nguyễn Văn Huế, Phó chủ tịch phường Cẩm Sơn thừa nhận hoạt động hút than, cát đang diễn ra trên suối cầu 5B. Cả hai phường đều khẳng định những bãi tập kết than, cát tại khu vực này đều là trái phép.

“Chúng tôi đã kiểm tra, lập biên bản xử lý một vài trường hợp hút than cát trái phép tại suối cầu 5B”, ông Huế cho biết.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Bốn, Trường phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Cẩm Phả lại khẳng định một cách chắc nịch: “Không có chuyện người dân bơm hút cát tại khu vực suối cầu 5B”.

Tam Anh