Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz tiếp tục bị triệu hồi

Sau đợt "hồi xưởng" 59 mẫu xe hạng sang được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 16/6/2014 đến ngày 27/6/2015 do lỗi tay lái trợ lực điện tử cách đây chưa lâu. Mới đây, Mercedes-Benz lại tiếp tục ra thông báo về việc triệu hồi đối với 1.479 xe thuộc các dòng A-Class, B-Class, CLA và GLA do dính lỗi túi khí an toàn tại thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, tổng số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng đối với dòng GLA là 533 chiếc, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25/10/2016 đến ngày 9/12/2016. Số còn lại gồm 946 chiếc thuộc vào các dòng A-Class, B-Class, CLA và GLA sản xuất từ ngày 8/8/2016 đến 7/10/2016.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do phát sinh vấn đề ở hợp chất kích nổ khiến túi khí không bung khi xảy ra va chạm, gây nguy hiểm tính mạng người dùng.

Thời gian tiến hành vụ triệu hồi được Mercedes-Benz Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 30/6/2017. Hãng sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế túi khí bị lỗi hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Trong quá khứ, không ít lần Mercedes-Benz đã phải ra quyết định triệu hồi do dính lỗi kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến an toàn khi vận hành của xe.

