Hé lộ cái chết bí ẩn của người đàn ông sau chầu nhậu

Ngày 11/9, theo thông tin từ UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là ông Trần C. (SN 1974).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 10/9, người dân Đại Đồng phát hiện ông nằm bất tỉnh trên tuyến đường liên xã (gần cây cầu Ba Khe 2). Trên người nạn nhân có một số vết máu ở phần đầu.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên các cơ quan chức năng. Ông C. được nhận định tử vong vào sáng 11/9 do chấn thương sọ não. Người thân nạn nhân đã gửi đơn trình báo, đồng thời kiến nghị Công an huyện Đại Lộc vào cuộc điều tra sự việc.

Hiện trường vụ việc.

Được biết, ngày 10/9, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, ông C. đi nhậu tại nhà bạn. Sau khi tàn cuộc vui, ông C. điều khiển xe máy về nhà qua đoạn đường nói trên thì gặp nạn.

Một số nguồn tin từ địa phương cho chúng tôi biết rằng, lúc ông C. điều khiển xe máy về nhà thì tông một con bò trên đường nên dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong.

Trong khi đó, không ít người dân địa phương hoài nghi, xôn xao về cái chết này. Họ cho rằng việc ông C. chết rất bất thường, nghi vấn.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thiết nghĩ khi chưa kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, người dân không nên bàn tán, đồn đoán gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, cũng như làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình.

Nhâm Thân - Duy Cường