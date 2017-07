Hé lộ nguyên nhân vụ chồng chém chết vợ khi chăm con ốm

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị L. (SN 1989, vợ Minh).

Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Minh và vợ xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Minh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Ngày 18/6, L. bỏ nhà đi, Minh đã nhiều lần liên lạc với L., trong các cuộc điện thoại, L. cho biết cuối tháng 6 sẽ về nhà làm thủ tục ly hôn với Minh. Ngày 30/6, cháu Th. (3 tuổi), con của Minh và L., bất ngờ đổ bệnh, Minh đưa con vào bệnh viện cấp cứu và thông báo cho L..

Chiều cùng ngày, L. về nhà mẹ đẻ, Minh nhiều lần liên lạc với vợ nhưng không được do máy điện thoại bận. Khi điện thoại thông, Minh tra hỏi vợ thì L. nói rằng đang gọi điện thoại cho bạn trai, điều đó khiến Minh vô cùng tức giận nên đã chuẩn bị con dao làm phương tiện gây án.

Tối cùng ngày, khi cả hai vợ chồng gặp nhau tại bệnh viện, Minh yêu cầu vợ quay về để cùng chăm sóc con cái nhưng L. không đồng ý...

Vợ chồng L. ở buồng bệnh số 8, buồng này chỉ có 2 bệnh nhi. Khoảng 23h, mọi người trong phòng đã tắt đèn nằm ngủ, Minh ngồi ở cuối giường còn L. nằm ở trong màn với con.

Minh cầm chiếc đèn pin soi vào mặt con gái đang ngủ rồi nói với L.về đứa con chung, mong L. thay đổi ý định ly hôn nhưng L. vẫn không nói gì mà tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin.

Minh và vợ thời còn mặn nồng (ảnh GĐCC)

Trong cơn ghen điên loạn và trước thái độ thách thức của người vợ, Minh không kiềm chế được bản thân nên đã dùng con dao chuẩn bị trước đó, gây ra cái chết thương tâm cho L..

Đại tá Trần Hưng, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết, công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, trên cơ thể nạn nhân có 18 vết thương.

Anh Hà Văn Hiếu (SN 1982, cậu ruột đối tượng Minh) cho biết, vợ chồng Minh, L. kết hôn năm 2009, có hai con, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Minh là con độc đinh, không biết cha mình là ai, còn mẹ bỏ đi biệt tích. L. là con cả trong gia đình có hai chị em, bố L. đã mất.

Ở địa phương, vợ chồng Minh không có mâu thuẫn lớn gì, cũng không có chuyện vợ chồng xô xát, ngược lại Minh còn có vẻ “lụy tình” khi nhiều lần bỏ qua những “lỗi lầm” của vợ.

Anh Hiếu cho biết trước khi xảy ra án mạng thương tâm, anh được Minh tâm sự về việc L. đòi ly hôn. Anh cũng nhiều lần gọi điện động viên cháu bình tĩnh để giải quyết. Anh Hiếu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm là do ghen tuông và níu kéo tình cảm bất thành mà ra.

Vụ chồng xuống tay chém chết vợ khi đang chăm con ốm được công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa