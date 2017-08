Ngày 31/8, ông Nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho chị T.T.P. (SN 1989), trú tại xã Diễn Hoa theo phong tục địa phương.

Theo ông Giáp, chị P. có 2 người con trai (cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi). Trước đây, gia đình chị sống và làm việc ở Đồng Nai. Đầu năm 2017, chồng chị P. không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, nên chị P. mới đưa các con về ở với gia đình ngoại.

Hiện trường phát hiện chị P. ngất xỉu.

Trước nỗi đau mất con gái và cháu ngoại, bà Lê Thị Xoan (SN 1962) liên tục khóc ngất. Ngày 28/8, bà cùng một người con út ra Hà Nội, trước khi đi bà vẫn thấy P. không có biểu hiện bất thường.

“Tôi còn dặn P. cố thu xếp gặt lúa, chăm các cháu, tôi chỉ đi 1 - 2 ngày rồi về. Khi tôi nghe tin P. đang được đưa vào bệnh viện thì tức tốc trở về, thế mà chẳng ngờ cả con và cháu đã…”, bà Xoan đau đớn kể.

Bà cho biết thêm, khi kiểm tra đồ đạc của chị P. thì phát hiện một số bức thư chị viết trước khi chết, trong đó phần lớn đều đang viết dở. Nội dung các bức thư nói về việc chị P. chán ghét cuộc sống và có ý định quyên sinh; nhưng do các con còn nhỏ nên P. mới cố gắng sống cho đến ngày hôm nay.

Trong bức thư, P. mong muốn mẹ và gia đình chôn thi thể chị và các con ở gần chồng, để cả gia đình đoàn tụ. Hiện, cơ quan chức năng đã tịch thu tất cả các bức thư để điều tra.

Ngôi nhà bà Xoan hiu quạnh bóng người.

“Sau khi đưa người chồng bị tai nạn trở về mai táng thì tâm tính P. cũng thay đổi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ do quá đau lòng nên con mới như vậy, chứ không hề nghĩ cháu sẽ tự tử”, bà Xoan nói.

Sau khi quyết định tự tử, rạng sáng 29/8, chị P. đã pha sữa có chứa thuốc sâu cho người con út N.T.Q. (2 tuổi) uống trước, rồi mới cho người con đầu uống. Nhưng do sữa có vị lạ nên cháu Q. quấy khóc, không chịu uống. Lo sợ người trong nhà biết, P. đành uống số thuốc còn lại rồi bế cháu Q. đến nhà bố mẹ chồng và quay trở về, khi đi được nửa đường thì ngấm thuốc ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong từ trước đó, còn chị P. được chuyển vào bệnh viện tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, sau đó cũng tử vong vào khoảng 23h ngày 29/8.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Liên quan đến sự việc, Ông Cao Thanh Lê, Trưởng Công an xã Diễn Hoa khẳng định, chị T.T.P. trong cuộc sống không hề gây xích mích, thù oán với ai. Vì vậy, khả năng chị P. và người con trai bị người khác đầu độc là rất ít. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.