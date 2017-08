Hello Tour và những bất ngờ được tiết lộ

Hello Tour thành lập từ 2008, nay đã khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, sự kiện, gala dinner và các tour du lịch chất lượng.

Ông Đặng Trúc Phương, giám đốc Hello Tour và nghệ sĩ Chí Trung trong một sự kiện.

Với các quà tặng bất ngờ ngay trên tour: Tặng quà sinh nhật cho khách hàng có ngày sinh trùng ngày đi tour, tặng voucher phòng khách sạn, tặng ba lô cao cấp, áo thun hàng hiệu, tặng mỹ phẩm làm đẹp chất lượng cao, giảm giá chuyến đi tiếp theo… đã thật sự làm khách hàng thích thú.

Hello Tourist hiện là đơn vị nhận được sự tín nhiệm rất cao của các công ty, doanh nghiệp trong việc tổ chức các hội nghị tri ân khách hàng, gala dinner và các tour du lịch.

“Qua chuyến hội nghị khách hàng tại Đà Nẵng, Công ty mỹ phẩm The White chúng tôi có thêm những người thân mới trong gia đình. Đó là anh em nhân viên Hello Tour, họ hướng dẫn, chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Đêm tiệc Gala, Hello Tour làm rất tốt từ MC cho đến các game sân khấu, chất lượng âm thanh, ánh sáng và backdrop thiết kế rất ấn tượng. Đặc biệt là món ăn rất ngon. Chúng tôi rất hài lòng với Hello Tour”, ông Andy Lu, giám đốc Công ty Mỹ Phẩm The White cho biết.

Các MC, ca sĩ trong giới showbiz thường xuyên hợp tác, biểu diễn trong đêm tiệc có Hello Tour tổ chức có thể kể đến như: MC Thành Trung, MC Đình Toàn, MC Quỳnh Hoa, NSUT Chí Trung, Dancer Toàn Trung So You Think You Can Dance, Ảo thuật gia Tony Thương…

Mỗi lần tổ chức, Hello Tour đều có sự chuẩn bị rất chu đáo từ khâu chọn địa điểm, nhà hàng, các món ăn trong tiệc, kích thước vị trí sân khấu, ánh sáng, âm thanh tuyệt hảo. Bên cạnh đó, thiết kế backdrop ấn tượng, trang trí sảnh tiệc trang trọng phù hợp không khí đêm tiệc, đến nhân sự túc trực suốt tiệc kinh nghiệm, tận tình chu đáo không rời mắt khỏi đêm tiệc dù chỉ trong giây lát.

Hello Tour thường xuyên sàng lọc đội ngũ hướng dẫn viên đặc biệt vui nhộn và có thể “xàm” với khách suốt cả ngày mà không thấy mệt, mang lại cảm giác vui vẻ gần gũi nhất cho khách hàng.

Nhân dịp tựu trường và Tết trung thu 2017, du lịch Hello Tour phối hợp với các cơ quan báo chí và các công ty mạnh thường quân tổ chức chương trình “Tặng quà cho trẻ em và đồng bào nghèo” ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang vào 2 ngày 30/9 và 1/10/2017. Hello Tour tin rằng đây sẽ là món quà nho nhỏ, góp phần vào nghĩa cử cao đẹp dành cho các trẻ em, gia đình nghèo khó khăn.

Hello Tourist – chuyên nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng – sự kiện – gala dinner – tour du lịch. Hotline: 0914.062.109 – 0909.020.241 Hello Tourist – zui nhộn từng khoảnh khắc.

Thanh Thư