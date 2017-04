HLV châu Âu ‘bắt bài’ Công Phượng, Xuân Trường

Sau 1 năm “du học” tại Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh đã trở về nước, thi đấu tại V.League. Việc cả hai không được ra sân nhiều ở Mito Hollyhock và Yokohama khiến bầu Đức lo lắng về phong độ.

Trong tương lai, có thể sau SEA Games 29, bộ đôi này mới lại được tạo điều kiện xuất ngoại. Riêng với Xuân Trường, tiền vệ người Tuyên Quang may mắn có dịp thể hiện mình nhiều trận tại Incheon, để rồi chuyển tới Gangwon với mức đãi ngộ hấp dẫn.

Những thành công trong tương lai vẫn chờ đợi họ. Tuy nhiên, theo HLV người Slovenia - Jernej Kamensek, cả 3 đều có những hạn chế lớn dễ phát hiện, nên chỉ có thể thi đấu ở các nền bóng đá châu Á mà khó lòng vươn tới châu Âu.

Trên Goal Việt Nam, Jernej phân tích: “Công Phượng có thể sẽ khuynh đảo V.League trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ khó có cơ hội đá ở Châu Âu.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Trường và Tuấn Anh thiếu hụt về tốc độ, thể lực lẫn sức mạnh. Tôi nghĩ Trường có thể chơi tốt ở các CLB Châu Á, nhưng đi xa hơn nữa thì không”.

Văn Thanh - Công Phượng đang thi đấu ổn định tại V.League.

Cũng theo người đàn ông đang sở hữu chứng chỉ huấn luyện cấp độ C này, nếu phải chọn ra một cầu thủ Việt đủ sức tới lục địa già, đó chỉ có thể là Văn Thanh, một phần do Thanh đủ tố chất, một phần do những thuận lợi khách quan:

“Tôi muốn đưa Vũ Văn Thanh đến Châu Âu. Cậu ấy có tiềm năng để thi đấu tại đó. Cậu ấy có thể chơi tốt ở hai cánh trong vai trò một hậu vệ hoặc tiền vệ.

Ở khu vực này, yêu cầu về thể lực hoặc sức mạnh sẽ không nặng nề như các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tôi tin Thanh sẽ có nhiều cơ hội hơn các đồng nghiệp còn lại.

Cậu ấy sẽ có cơ hội ra sân ở UEFA Champions League hoặc Europa League. Nhưng bản thân Thanh nếu đến được Châu Âu cũng phải cố gắng hơn nhiều lần. Cậu ấy cần làm quen với phong cách chơi bóng ở đó”.

Jernej Kamensek tiết lộ thêm, ông hiện giữ liên lạc với lãnh đạo HAGL, mong muốn sau SEA Games 29 sẽ đưa Văn Thanh tới thi đấu ở các CLB ở Slovenia hoặc Croatia.

Jernej dù có bằng HLV nhưng được biết đến với vai trò môi giới nhiều hơn. Ông từng đưa cầu thủ từng dự World Cup Nastja Ceh về Thanh Hóa, hay mới đây là chiến lược gia từng vô địch Cúp C1 Châu Âu Ljupko Petrovic đến với đội bóng xứ Thanh.

Trần Anh