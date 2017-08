Trận cầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã kết thúc, nhưng những dự vị còn đọng lại vẫn thất khó nuốt trôi với đoàn quân áo đỏ và người hâm mộ. Một trận hòa mà như thua khi các chàng trai của chúng ta được chơi hơn người, có không ít cơ hội ghi bàn nhưng... bất lực trong tận dụng cơ hội để đạt được mục đích cuối cùng là bàn thắng.

HLV Hữu Thắng và các cầu thủ rất thất vọng sau trận đấu.

Trọng tài có thể là một phần lý do, có thể là do thiếu may mắn. Nhưng điều cốt yếu nhất vẫn là ở chính thầy trò HLV Hữu Thắng. Lần đầu gặp thử thách thực sự trên con đường tìm kiếm vinh quang, lần đầu sức mạnh và khả năng ứng biến trên sân đứng trước thách thức, HLV Hữu Thắng và các học trò lại không chứng tỏ được bản lĩnh của mình.

Nhiều người cho rằng, nhà cầm quân xứ Nghệ sai lầm trong dùng người khi sử dụng Tuấn Tài chơi ở vị trí trung phong, và khi tiền đạo này không thể ghi bàn thì HLV Hữu Thắng vẫn kiên quyết giữ anh trên sân. Người hâm mộ thì vì quá thất vọng mà dồn trách cứ vào Tuấn Tài.

Nhưng ai dám khẳng định thay Tuấn Tài bằng những cái tên khác thì U22 Việt Nam sẽ có bàn thắng? Thanh Bình bị đau dạ dày trước giải, hơn nữa cầu thủ này cũng ít được sử dụng ở 3 trận đấu trước nên rất khó để HLV Hữu Thắng tin tưởng anh vào những giờ phút quan trọng.

Tuấn Tài đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Còn Đức Chinh ư? Tiền đạo của SHB Đà Nẵng đã được tin dùng ở 2 trận đấu đầu tiên gặp U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Các chuyên gia và người hâm mộ đã nói gì về Đức Chinh sau 2 trận đấu? Đó là khả năng kết nối kém với các đồng đội, Đức Chinh vẫn còn non, Đức Chinh dứt điểm kém... Chẳng phải lúc đó, cũng chính người hâm mộ muốn Tuấn Tài thay Đức Chinh đó sao? Gặp Đông Timor và Campuchia, những đối thủ yếu, cơ hội đến với Đức Chinh đã ít mà anh còn không tận dụng được. Cơ sở nào để tin tưởng Đức Chinh sẽ ghi bàn trước hàng thủ tập trung, có năng lực tốt hơn và cũng quái hơn rất nhiều của Indonesia?

Tuấn Tài ghi 2 bàn trong 2 trận được trao cơ hội, Tuấn Tài đang có sự phối hợp, kết nối tốt với các đồng đội. Có anh trên sân nên mới có nhiều cơ hội. Ngay cả ở tình huống bỏ lỡ cuối trận, vẫn cần nhìn nhận là khả năng chọn vị trí của Tuấn Tài là rất hợp lý, nhạy cảm và thuận lợi.

Trận hòa mà như thua trước Indonesia chỉ cho ta thấy được những gì mà tất cả chúng ta đều thấy từ ngày đội tuyển tập trung nhưng bất lực trong việc khắc phục. Đó là các chân sút của đội tuyển không biết dứt điểm.

Giải pháp tăng cường hàng công ở những phút cuối trận mà một số người nêu ra sau khi trận đấu kết thúc cũng là không hợp lý. Nên nhớ, ở những phút cuối trận, U22 Indonesia vẫn còn rất khỏe trong khi cầu thủ của ta đã suy giảm thể lực rõ rệt. Và U22 Indonesia vẫn luôn rình rập và có những pha phản công sắc nét, tốc độ.

Chắc chắn các cầu thủ HAGL trong đội hình U22 Việt Nam hiểu rất rõ, với lối tấn công không tính toán chuyện phòng ngự thì sẽ bị những đòn hồi mã thương của đối thủ. Họ đã có nhiều kinh nghiệm trong những lần đối đầu với các đối thủ "già giơ" ở V.League.

U22 Việt Nam cũng không được phép để thủng lưới trong một thế trận như vậy. Bởi dù hòa thì chúng ta vẫn có nhiều thuận lợi hơn U22 Thái Lan khi chỉ cần hòa là đi tiếp. Để thua thì chúng ta sẽ buộc phải thắng trận gặp U22 Thái Lan.

Quan điểm cá nhân của người viết là HLV Hữu Thắng giữ Tuấn Tài trên sân là quyết định hợp lý bởi ông không có sự lựa chọn. Ông sẽ đúng nếu U22 Việt Nam thắng. Ông sai vì U22 Việt Nam không thể ghi bàn.

Và bóng đá là thế, khoảnh khắc giữa tội đồ và người hùng đôi khi thật quá mong manh.