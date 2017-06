HLV Lê Thụy Hải chê bai VFF về án phạt nặng tay với CLB Hải Phòng

Sau vòng 14 V.League, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt nặng tay với CLB Hải Phòng. Cụ thể, họ cấm CĐV đất Cảng vào sân của đội khách có tổ chức trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017 do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng trên sân vận động Mỹ Đình.

Dưới góc nhìn cá nhân, ông Lê Thụy Hải thẳng thừng chê trách thậm tệ VFF. Theo vị này, mức án vừa đưa ra khó thực thi, không có tác dụng, thậm chí có thể trở thành trò cười. Chuyên gia gốc Hà Tây phân tích trên VNN:

“Một án phạt mà bản thân VFF tự đưa mình vào thế khó. Rõ ràng là cấm như vậy thì khó có tác dụng.

Án phạt cấm đến SVĐ của đội khách rất tối nghĩa, rối rắm, dễ bị bắt bẻ.

Nếu các CĐV Hải Phòng vào sân không mang theo quần áo truyền thống, cờ phướn, băng rôn, thì ai biết họ là CĐV đất Cảng. Chẳng lẽ phải xem chứng minh thư nhân dân hay thẻ căn cước nào đó, thì điều đó chỉ là trò cười, không thực tế”.

Theo ông Hải “lơ”, Ban Kỷ luật VFF dù mạnh tay nhưng phán xử mang tính “vơ đũa cả nắm”, bởi không phải CĐV nào cũng phạm luật, gây mất trật tự:

“Chúng ta phải cùng thừa nhận với nhau rằng các hooligan Hải Phòng chỉ là số ít, là con sâu làm rầu nồi canh, không đại diện cho CĐV chân chính. Họ không phải là những người yêu bóng đá, mà chỉ quậy phá là chính, đến sân chỉ để làm vui”.

HLV Lê Thụy Hải.

Đề cập tới giải pháp “làm sạch” các sân bóng trong nước, chuyên gia Lê Thụy Hải bày tỏ quan điểm, VFF, VPF, các CLB và cả báo chí cần vào cuộc:

“Theo tôi, BTC cần phải chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát CĐV mang pháo sáng vào sân. Thứ hai là từ VFF, VPF, tới CLB và cả báo chí phải tuyên truyền. CLB Hải Phòng cũng phải làm việc với thành phố về vấn đề hooligan mới giải quyết được cái gốc của vấn đề, chứ chỉ đưa ra các án phạt thì đâu lại vào đấy, chẳng tác dụng gì”.

“Quan điểm của tôi là bóng đá mà không có khán giả thì buồn lắm, tẻ nhạt lắm. Mà những trận đấu có khán giả nhưng họ im hơi lặng tiếng thì cũng chán lắm. Ở nước ngoài các CĐV người ta cổ vũ, hát suốt trận đấu nhưng họ không có những hành động quá khích, thiếu kiểm soát như ở ta”, cựu HLV Becamex Bình Dương chốt lại.

Trần Anh