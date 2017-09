Hòa Bình: Bắt đối tượng chém 2 công an viên gây thương tích

Ông Bùi Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Quý Hòa cho biết, vào 15h ngày 6/9, đối tượng Bùi Văn Việt (thường trú tại xóm Khả 2, xã Quý Hòa, có tiền án, tiền sự) say rượu và vác dao sang nhà ông Bùi Văn Dín (bố vợ Việt) gây sự vì vợ của Việt gửi con sang nhà ông ngoại.

Thấy có dấu hiệu nguy hiểm, gia đình ông Dín báo Công an xã Quý Hòa. Nhận được tin báo, công an viên Bùi Văn Vực và Bùi Văn Vận liền đến can ngăn, đồng thời mời đối tượng lên nhà văn hóa của xóm để giải quyết.

Trên đường đi, Việt vẫn lăm lăm con dao. Thấy nguy hiểm, 2 công an viên yêu cầu tạm giữ dao thì bị đối tượng vung dao, chém nhiều nhát gây thương tích. Gây án xong, đối tượng chạy trốn vào vườn cỏ.

Ngay lập tức, 2 công an viên được đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

Công an huyện Lạc Sơn tổ chức thăm hỏi 2 công an viên bị thương.

Trao đổi với PV, bác sĩ Bùi Văn Vịnh – Phó trưởng khoa Ngoại, trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho biết, công an viên Bùi Văn Vực bị một vết chém ở bả vai bên trái, thương tích dài 0,6cm, sâu sát tận xương. Công an viên Bùi Văn Vận bị mất nhiều máu, trên người có nhiều vết chém.

Cả hai bệnh nhân đã được các y, bác sĩ chăm sóc vết thương và khâu phục hồi. Hiện, sức khỏe của 2 công an viên đã ổn định và vẫn nằm điều trị tại trung tâm Y tế huyện.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Huy Bốn – Trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết, công an huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên 2 cán bộ bị thương. Hiện, đối tượng Việt đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được công an huyện điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thu Hương