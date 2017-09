Hòa Bình: Kẻ đâm gục Bí thư thị trấn Kỳ Sơn lĩnh án

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lự - Chánh án TAND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, vào ngày 15/9, TAND huyện Kỳ Sơn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975, khu I, thị trấn Kỳ Sơn) 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc Kh., Bí thư thị trấn Kỳ Sơn. Ông Kh. có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Hùng sử dụng ma túy từ đầu năm 2000, được giáo dục cai nghiện tại cộng đồng.

Vào khoảng 9h ngày 16/5, Công an thị trấn Kỳ Sơn phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng có dấu hiệu sử dụng ma túy. Ngay sau đó, công an đã đưa bị cáo về trụ sở để răn đe giáo dục, đồng thời mời công an huyện đến kiểm tra, xử lý.

Trong lúc chờ công an huyện, Hùng xin về nhà rửa mặt và uống thuốc. Khoảng 15 phút sau, bị cáo quay lại trụ sở, đi qua 3 người ở cổng rồi bất ngờ tiến đến chỗ ông Nguyễn Quốc Kh. đang đứng ở sảnh trụ sở.

Bị cáo Hùng dùng dao bầu có mũi nhọn đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông Kh..

Hùng bị bắt ngay tại chỗ. Nạn nhân bị tổn hại 12% sức khỏe.

Thu Hương