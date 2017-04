Hòa Bình: Nghi can hiếp dâm, giết người chỉ ở cách nhà nạn nhân 100m

Liên quan đến vụ cô gái đi chăn bò nghi bị hiếp dâm, giết chết ở xã Mỹ Hòa (Tân Lạc, Hòa Bình), sáng 17/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Mỹ Hòa cho biết: “Hiện phía lãnh đạo địa phương hàng ngày vẫn đang đến an ủi gia đình, trấn an dư luận khu vực này. Nghi can gây ra vụ án này hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương”.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đối tượng sống cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Nghi can đã có vợ con nhưng hiện cả hai vợ chồng đã bỏ nhau. Sống ở địa phương nghi can là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự.

Trước đó, vào ngày 10/4, nạn nhân Bùi Thị E. (24 tuổi, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò.

Khu vực nơi phát hiện thi thể chị E..

Sau khi không thấy chị E. đi chăn bò về người nhà đã tổ chức đi tìm, đến khoảng 17h cùng ngày bố đẻ của chị E. đã phát hiện thi thể của con mình nằm ở khu vực sườn đồi Cuông.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Được biết, chị E. là một giáo viên mầm non tương lai. Chị E. được người dân quý mến bởi đức tính ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Chị được xem là tấm gương nghị lực vượt khó trong học tập ở gia đình nghèo có 6 anh chị em. Sau khi học xong đại học, chị đã thi công chức và đang chờ kết quả thì xảy ra sự việc.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tích cực điều tra, truy bắt nghi can.

Xuân Nguyễn