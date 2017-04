Hoa hậu Diễm Hương: 'Tôi không sợ bị ‘ném đá’ khi ngồi ghế nóng'

Sau thời gian im ắng, mới đây Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi xuất hiện trong buổi họp báo gameshow Tôi có thể - I can do that với vai trò giám khảo khách mời. “Bà mẹ một con” khoe đường cong gợi cảm, quyến rũ với váy đen ôm sát. Cộng thêm nụ cười rạng rỡ, cô khiến những người xung quanh khó rời mắt.

Hoa hậu Diễm Hương khoe đường cong quyến rũ, gợi cảm với váy đen ôm sát.

Đây cũng là lần hiếm hoi, Hoa hậu Diễm Hương nhận lời làm giám khảo một gameshow truyền hình. Diễm Hương chia sẻ: “Với quan điểm, hoa hậu không phải là nghề nên Hương cố gắng phát huy tài năng của mình ở những lĩnh vực khác. Xuất phát điểm từ danh xưng hoa hậu, Hương từng gặp khá nhiều khó khăn, thử thách khi quyết định lấn sân làm MC, diễn viên kịch nói, điện ảnh, tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Thế nên, Hương cũng không còn lạ lẫm chuyện nghệ sĩ phải đối mặt với thử thách và chính điều đó sẽ giúp bản thân khẳng định được vai trò của mình trong mắt người hâm mộ”.

Diễm Hương gây bất ngờ khi nhận lời làm giám khảo gameshow Tôi có thể.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng khẳng định rằng, cô không hề sợ chuyện bị “ném đá” khi ngồi ghế nóng. “Trước đây, Hương cũng quá quen với việc dư luận chỉ trích mình như thế nào. Nhưng từ đó Hương học được rằng, nếu như khán giả nhận xét đúng thì mình tiếp thu và rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn.

Khi đã quyết định ngồi vào ghế nóng, Hương sẽ cố gắng để xứng đáng với cương vị ban giám khảo. Hương cũng không dám chỉ dạy các anh chị đồng nghiệp tham gia chương trình mà chỉ là chia sẻ những vấn đề dưới góc độ khách quan của một người làm giám khảo. Chắc chắn, khi đưa ra một ý kiến nào đó, Hương sẽ cố gắng tham khảo ý kiến của các chuyên gia liên quan và những anh chị đồng giám khảo”, Diễm Hương chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp hút hồn của "bà mẹ một con".

Tôi có thể - I can do that là gameshow nổi tiếng trên thế giới. Mỗi tuần, sẽ có 8 người nổi tiếng tham dự với những màn trình diễn tài năng ngoạn mục và độc đáo mỗi tuần. Kết cấu chương trình gồm 3 vòng, hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị, bất ngờ. Ca sĩ Phương Thanh, MC Trác Thúy Miêu đảm nhận vai trò giám khảo chính thức của chương trình.

Hà Linh