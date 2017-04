Hoa hậu Hòa bình 2016: Để xóa bỏ định kiến phụ nữ phải tự tin

Năm 2016, người đẹp đến từ Indonesia Ariska Putri Pertiwi giành được vương miện Miss Grand International. Cô là thí sinh châu Á đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này.Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) là 1 trong 5 cuộc thi sắc đẹp uy tín và danh giá nhất thế giới hiện nay. Kể từ khi ra đời đến nay Miss Grand International luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả toàn cầu, cũng như các đơn vị truyền thông quốc tế.

Ngày 14/4/2017, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng bộ VH-TT&DL Việt Nam cho biết, bộ VH-TT&DL đã có văn bản đồng ý cấp phép cho công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta (Lasta Multimedia) phối hợp cùng tổ chức Miss Grand International đăng cai vòng Chung kết Miss Grand International 2017 tại Việt Nam.

Ngày 17/4, Lasta Multimedia đã tổ chức cuộc họp báo chính thức tại Thủ đô Hà Nội để khởi động Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2017 tại Việt Nam. Buổi họp báo có sự góp mặt của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 Ariska Putri Pertiwi.

Trong cuộc trò chuyện với báo Người đưa tin, Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi đã có những chia sẻ thẳng thắn và chân thành về cuộc sống, niềm vinh dự khi được trao vương miện cao quý,...

Sau khi đăng quang, cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?

Tính đến lúc này, tôi đã là Hoa hậu Hòa bình Thế giới được 6 tháng, thế nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn luôn ngập tràn trong tôi. Tôi đã đạt được mơ ước của mình.

Ở thời điểm đó, trong 3 tuần liên tục, tôi được hòa mình vào các hoạt động đầy thú vị tại Las Vegas (Mỹ) với gần 90 cô gái xinh đẹp trên khắp thế giới. Tôi thực sự bị choáng ngợp, bởi họ không chỉ đẹp mà còn rất tự tin và thông minh. Tôi đã tự hỏi, mình phải làm sao để đạt được danh hiệu cao nhất đây? Cuối cùng, tôi trấn tĩnh bản thân với suy nghĩ, mình đã ở đây, đã gần lắm với ước mơ của cuộc đời. Vậy nên, tôi đã tự nhủ với bản thân, phải thực hiện nó, phải chiến đấu, phải tự tin để tỏa sáng.

Được trao vương miện là niềm vinh dự lớn lao, thế nhưng giữ được ánh hào quang lấp lánh của vương miện không hề dễ. Trong suốt thời gian qua, chị đã làm những gì để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của Miss Grand International?

Tôi là cô gái Indonesia đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của Miss Grand International. Vì vậy, tôi không chỉ tự hào mà còn thấy rất vinh dự vì đã được trao danh hiệu cao quý này.

Trở thành Miss Grand International 2016, tôi đã được thực hiện nhiều điều mà từ trước tới giờ chưa làm, tham dự nhiều sự kiện cũng như gặp gỡ rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Và tôi nghĩ, đó là những điều làm nên sự thay đổi trong cuộc sống của mình.

Với trọng trách là Miss Grand International đương nhiệm, tôi có cơ hội để truyền cảm hứng cũng như tinh thần của cuộc thi đến với nhiều người. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động để thể hiện tinh thần và thông điệp của cuộc thi. Nhờ những hoạt động này mà mục tiêu Chấm dứt chiến tranh và bạo lực đến gần hơn với từng cá nhân.

Theo chị, điều quan trọng nhất của Miss Grand International là nhan sắc, trí tuệ, lòng nhân ái hay điều gì khác?

Với những cô gái mang trong mình ước mơ chinh phục ngôi vị Miss Grand International, họ phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về nhiều mặt, từ trình diễn đến ngoại ngữ. Trong đó, điều quan trọng nhất là sự tự tin.

Bởi, Miss Grand International là một cuộc thi lớn và uy tín, nằm trong hệ thống Grand Slam, nên ngoài sắc đẹp, tri thức, lòng nhân ái thì sự tự tin chính là yếu tố quyết định. Bởi, điều đó giúp bạn thể hiện được con người mình và tự tin trong mọi hoạt động.

Với người châu Á, phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Theo chị, phụ nữ cần làm gì để thay đổi điều này?

Trước hết, phụ nữ cần phải tự tin. Chính sự tự tin sẽ đem đến những thay đổi cho mỗi người phụ nữ, từ đó những tư tưởng gây ảnh hưởng, thiệt thòi cho “một nửa thế giới” sẽ bị xóa bỏ và không còn xuất hiện trong xã hội.

Hoa hậu Hòa bình 2017 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Và những ngày qua, chị đã đồng hành cùng ban tổ chức trong nhiều hoạt động. Chị đánh giá sao về khâu tổ chức năm nay?

Đây là lần thứ hai Ariska có cơ hội đến Việt Nam và cả hai lần đều được đón tiếp vô cùng chu đáo, tận tình. Tôi được giới thiệu nhiều cảnh đẹp của đất nước Việt Nam, biết thêm nhiều nét đặc sắc trong nền văn hóa của các bạn và cảm nhận được sự thân thiện của người dân ở những nơi tôi đã đi qua như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc.

Trong những ngày qua, tôi cũng được tham gia họp báo công bố Chung kết Miss Grand International 2017 với sự tham gia của rất nhiều cơ quan báo đài. Thế nên, tôi rất hy vọng, cuộc thi sẽ trở nên nổi tiếng ở Việt Nam và có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Được biết, chị đánh giá cao về đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International 2017. Chị có lời khuyên nào dành cho cô ấy?

Tôi đã gặp Huyền My tại buổi họp báo công bố Chung kết Miss Grand International 2017. Ôi Chúa ơi, tôi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô ấy và đã nói điều này trực tiếp với Huyền My rồi. Qua buổi gặp gỡ đó, tôi nghĩ Huyền My phải thật sự tự tin, tự tin nhất có thể để giữ vững tâm thế khi bước vào cuộc thi. Chúc Huyền My gặp nhiều may mắn!

Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện với báo Người đưa tin!

Lê Anh