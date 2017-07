Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Những câu chuyện truyền cảm hứng

Là cuộc thi sắc đẹp được nhiều người mong đợi nhất hiện nay, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là sân chơi sắc đẹp uy tín dành cho mọi cô gái. Nét khác biệt lớn nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam so với các cuộc thi nhan sắc khác là, các cô gái cần phải chứng minh, bản thân thật sự xứng đáng đội lên đầu chiếc vương miện danh giá mà nhiều người khao khát.

Từng là một cô gái tự ti, bị bạn bè tẩy chay và trêu chọc vì thân hình “quá khổ”, Phạm Thị Diễm Nhi đến từ Nha Trang đã quyết tâm thay đổi bằng cách tích cực giảm cân theo một chế độ ăn uống khoa học và luyện tập chăm chỉ. Sự cố gắng của cô đã được đền đáp khi giảm được 15kg trong vòng 2 tháng, từ đó cuộc sống của Diễm Nhi mở ra một trang mới. Hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị Du lịch, Diễm Nhi sở hữu chiều cao 1m68 cùng các số đo hình thể 89-60-91.

“Việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những cột mốc mà tôi luôn muốn chinh phục trên con đường trở thành một biểu tượng sắc đẹp” – Diễm Nhi cho biết cô đặt kỳ vọng rất cao vào cuộc thi này. Câu nói mà cô tâm đắc nhất: “The most important thing a girl wears is her confidence” (Điều quan trọng nhất mà cô gái mang theo là sự tự tin của cô ấy).

Mặc dù hạn chế về chiều cao (1m68) nhưng Nguyễn Thanh Vy lại sở hữu gương mặt hài hòa, thanh tú cùng ý chí, nghị lực mà nhiều người phải khâm phục. Sinh ra tại vùng biển Nha Trang, Thanh Vy có tuổi thơ không êm đềm khi cô phải xa ba mẹ và sống với bà ngoại từ nhỏ. Sớm tự lập và bươn chải với cuộc đời, Thanh Vy đề cao giá trị gia đình vì “gia đình chính là nền móng của xã hội. Gia đình có vững thì xã hội mới tốt đẹp được”.

Những khó khăn, vất vả đã giúp cô gái trẻ thêm mạnh mẽ và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính là nơi cô gửi gắm giấc mơ trở thành người phụ nữ độc lập, bản lĩnh để mang lại niềm vui cho người khác. Thanh Vy tin rằng, câu chuyện của cô sẽ mang lại nguồn cảm hứng tích cực cho những người có hoàn cảnh giống cô tự tin hơn trong cuộc sống. Thanh Vy có số đo hình thể khá chuẩn là 93-62-95.

Sinh ra tại Thanh Hóa nhưng cô nàng 19 tuổi Lê Nguyễn Trà My lại chọn TP.Hồ Chí Minh – cách quê nhà hơn 1.300km là nơi học tập và theo đuổi giấc mơ của mình. Cá tính mạnh mẽ, yêu tự do, thích khám phá và thích cuộc sống tự lập đã thôi thúc cô lựa chọn học xa nhà để thử thách bản thân. Dù cuộc sống sinh viên xa nhà có nhiều thiếu thốn, nhưng không vì vậy mà cô nản lòng.

Trà My quan niệm: "Trong cuộc sống, không có con đường nào là bằng phẳng, cũng chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng khắp lối ta đi. Con đường nào cũng có đầy rẫy những thử thách, chông gai đang chờ con người ta thử sức". Từ nhỏ, cô đã quyết tâm chinh phục Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và có cơ hội đại diện, hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trà My cao 1m74, với các số đo lần lượt là 85-62-95.

Gây ấn tượng với khán giả bằng ngoại hình có phần khác biệt, Lê Thị Mỹ Hạnh có cha là người Anh, còn mẹ là người Việt. Là con lai, từ nhỏ Mỹ Hạnh thường bị bạn bè trêu chọc, một phần vì cô không biết cha mình là ai. Cô được sinh ra tại Cần Thơ và sống với mẹ. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhưng chính hoàn cảnh ấy đã giúp Mỹ Hạnh có thêm nghị lực trong cuộc sống.

Là người mẫu, diễn viên nhưng cô quyết định lấn sân sang hoa hậu để thay đổi bản thân và là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ của mình. Chính mẹ là người đã động viên và ủng hộ cô ghi danh đăng ký tham dự cuộc thi. Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ là món quà ý nghĩa cô dành tặng mẹ. Năm nay 21 tuổi, Mỹ Hạnh cao 1m72 với chỉ số hình thể 89-65-92.

Đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu là Nguyễn Hồng Thương, cao 1m74, đang là sinh viên năm 3 trường Y. Cô được nhiều người so sánh với Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Nguyễn Thị Loan vì có nhiều đường nét khá giống. Ước mơ giúp đỡ mọi người, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là khao khát mãnh liệt từ thuở bé của Hồng Thương. Vì thế, cô luôn cố gắng, nỗ lực hết sức, hoàn thiện bản thân từng ngày để trở thành người xứng đáng nhất.

“Cuộc đời mỗi người chỉ được sống một lần, vì thế mình luôn muốn sống một cuộc sống thật trọn vẹn với gia đình, với đam mê, với thanh xuân của chính mình. Thanh xuân đáng giá, và nhất là đối với người con gái, nên mình nghĩ, tụi mình còn trẻ, ngại gì không thử”– cô chia sẻ. Dù là nhân tố mới trong sân chơi sắc đẹp nhưng Hồng Thương chuẩn bị rất nghiêm túc và đã sẵn sàng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn đang trong giai đoạn tuyển sinh đến hết ngày 31/8/2017, hành trình tìm kiếm người kế vị Phạm Hương đã bắt đầu lộ diện những thí sinh tiềm năng và ấn tượng. Họ đã sẵn sàng cho một chặng đường dài đầy cam go nhưng cực kỳ hấp dẫn đang chờ đợi phía trước.

Vòng Sơ khảo sẽ được diễn ra từ ngày 6/9 - 7/9/2017 tại Hà Nội và ngày 10/9 – 11/9/2017 tại TP.HCM, vòng Bán kết diễn ra từ ngày 25/10/2017 đến ngày 4/11/2017 tại tỉnh Khánh Hòa, vòng Chung kết diễn ra từ ngày 5/11/2017 đến ngày 2/12/2017 tại tỉnh Khánh Hòa (đêm chung kết được tổ chức ngày 2/12/2017 tại sân khấu Hoàn vũ (Crown Center), khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Resort, Nha Trang, Khánh Hòa). Đêm chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam – kênh VTV1.

Lê Anh