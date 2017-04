Hối hận muộn màng của kẻ giết người rồi lẩn trốn hàng chục năm

Bị bắt sau 27 năm trốn nã

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, biệt danh Thanh "cháy") từ tỉnh Kon Tum về Lâm Đồng để điều tra về hành vi giết người.

Thanh được cho là nghi phạm gây ra cái chết của một phu vàng xảy ra cách đây 27 năm. Trước đó, ngày 2/4/1990, Nguyễn Văn Thanh (trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng 7 người khác tổ chức ăn nhậu ở bãi vàng thuộc xã Phi Liêng, huyện Lâm Hà (nay là huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Thanh xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Bính (SN 1961, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ giữa hai phu vàng được cho là do tranh giành địa bàn tại bãi vàng.

Lúc bấy giờ, Thanh và anh Bính cãi vã, xô xát nhau nhưng được một số đồng nghiệp khác đến can ngăn. Khi chỉ còn lại Thanh và anh Bính, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Thanh lấy con dao để trong chòi chạy tới đâm anh Bính 1 nhát vào bụng.

Thanh khi bị bắt.

Sau đó, anh Bính được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng lại bị mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong. Về phần Thanh, sau khi gây án, y nhanh chóng xuyên rừng bỏ trốn.

Sau nhiều ngày vẫn chưa truy bắt được Thanh, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã y về hành vi giết người. Để trốn nã, Thanh thay đổi nơi ở liên tục, các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy bắt đối tượng.

Mãi đến tháng 3/2017, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo Nguyễn Văn Thanh đã đổi tên là Phạm Vi Thanh. Đối tượng đã lấy vợ, làm nghề gỗ, hoạt động tại nước bạn Lào và Campuchia. Khi đã tìm ra manh mối của Thanh, các trinh sát lập tức mai phục và bắt được y tại khu vực biên giới thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Khi đó, đối tượng vừa từ nước Lào trở về.

Tại tỉnh Kon Tum, Thanh cũng mua được đất làm rẫy rồi kết hôn với một người phụ nữ bản địa. Được biết, ngày cưới của Thanh không có một người thân nào có mặt. Tuy vậy, đám cưới vẫn diễn ra thành công trong sự chúc phúc của người thân bên vợ. Lúc đó, nhà gái không ai biết Thanh là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của một đồng nghiệp tại bãi vàng.

Hối hận muộn màng của gã giết người

Khi các trinh sát xuất hiện, người nhà Thanh không hề biết họ là ai, riêng Thanh mới hiểu chuyện gì sẽ diễn ra. Khi những người lạ mặt xuất hiện xưng là công an, Thanh hiểu rằng cuộc sống bình yên của mình đã khép lại. Tuy nhiên, Thanh vẫn một mực không nhận mình là tên tội phạm trốn nã. Thế nhưng, bằng những chứng cứ rõ ràng, cơ quan điều tra buộc Thanh phải cúi đầu nhận tội.

Hơn 27 năm đi khắp nơi để thoát tội, Thanh cứ tưởng tội lỗi gây ra trước đây không ai còn nhớ. Đã có lúc, Thanh nghĩ đã thoát được tội giết người và cố gắng làm việc để hoàn thiện bản thân, lo cho gia đình nhằm bù đắp lại tội lỗi gây ra trong quá khứ.

Khi hay tin Thanh bị bắt, người thân và hàng xóm của y không tin rằng người đàn ông hiền lành, chất phác, thương vợ con ấy lại là tội phạm giết người. 27 năm qua, Thanh đã phải sống trong nỗi âu lo về một ngày bị bắt.

Tại cơ quan công an, Thanh nói trong ân hận: “Kể từ khi gây ra cái chết của anh Bình, tôi chưa một giây phút nào cảm giác bình an. Dù sống những ngày hạnh phúc bên vợ con nhưng tôi vẫn nghĩ sớm muộn cũng sẽ trả giá cho tội lỗi gây ra. Bao nhiêu năm trốn tội là bấy nhiêu năm tôi sống trong bất an. Đêm ngủ không yên, tôi toàn mơ ác mộng. Tôi sợ một ngày nào đó bị phát hiện và bị bắt thì vợ con sẽ sống sao. Đã có lúc tôi muốn đi đầu thú nhưng tôi vẫn khát khao được sống”.

Thanh nói cái giá phải trả bằng bản án lương tâm còn đắt gấp mấy lần mức án pháp luật trừng phạt.

Tịnh Đoàn