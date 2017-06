Hội Luật gia cụm ĐBSCL sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo của 13 tỉnh/thành Hội trong Cụm.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua Hội Luật gia tại ĐBSCL (Ảnh: Thanh Lâm).

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã quán triệt và thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa các chủ trương, chính sách về thi đua khen thưởng được coi là biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; thúc đẩy thi đua lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân thiết thực lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng 62 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2017).

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Hội Luật gia trong cụm đã thành lập mới 30 chi hội (trong đó Trà Vinh thành lập 8 chi hội, Tiền Giang thành lập 6 chi hội, Vĩnh Long 5 chi hội, An Giang 4 chi hội luật gia cơ sở); kết nạp 528 hội viên, đổi và cấp mới 1.189 thẻ hội viên.

Các cấp Hội Luật gia tỉnh, thành trong Cụm nhận thức trách nhiệm của Hội Luật gia góp phần phục vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những chủ trương lớn của địa phương, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Thanh Lâm).

Các Hội Luật gia trong khu vực quan tâm tham gia thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân,… Ngoài hoạt động Hội thường xuyên, các Hội Luật gia trong Cụm quan tâm thực hiện tốt công việc do Đảng, chính quyền địa phương giao, phối hợp thực hiện.

Trong kỳ, Hội Luật gia trong Cụm đã thực hiện tốt yêu cầu của địa phương trong việc tham gia góp ý các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương. Các cấp Hội trong Cụm đã góp ý 1.495 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; tổ chức 20 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động cho hội viên, tư vấn viên.

Công tác hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở đã đạt được những kết quả. Cụ thể, Hội Luật gia trong Cụm đã tư vấn pháp luật 13.257 vụ; tham gia tố tụng các loại án 1.062 vụ; tham gia hòa giải cơ sở 6.550 vụ, trong đó hòa giải thành là 4.346 vụ, đạt tỷ lệ hòa giải thành là 66%.

Ngoài ra, Hội Luật gia trong Cụm còn thực hiện “Ngày pháp luật” và đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 25.709 cuộc với 579.625 lượt người dự; phối hợp 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Đáng chú ý, nhiều chi hội đăng tải tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử; Chi hội luật gia Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Thanh Bình đưa các buổi sinh hoạt tôn giáo; Hội Luật gia tỉnh An Giang tham gia chuyên mục “Hỏi – đáp pháp luật” với đài truyền hình tỉnh; cử cán bộ tư vấn pháp luật cho các phạm nhân sắp mãn hạn tù, đặc xá, tha tù tại trại giam Công an tỉnh và trại giam Định Thành (bộ Công an);…

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại Hội nghị, đại diện Hội Luật gia tỉnh, thành trong Cụm đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận nhằm thúc đẩy thi đua lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2017. Đại diện Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh ý kiến về vấn đề tổ chức cán bộ và nhiều tỉnh, thành chưa có trụ sở, nếu có thì cơ quan chật hẹp nên cần tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội trong tỉnh hoạt động có hiệu quả,...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời sẽ tạo thuận lợi cho các cấp hội hoạt động. Tuy nhiên, các cấp hội trong Cụm cần tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần tốt hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thanh Lâm