Hôm nay, Hà Nội đồng loạt thực hiện điều chuyển tuyến

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, nhằm giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông và hạn chế xe khách chạy xuyên tâm vào trong nội đô TP. Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã quyết định điều chuyển một số tuyến xe khách từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Theo đó, phương án điều chuyển tuyến của TP. Hà Nội đã được Bộ GTVT chấp thuận và được bắt đầu thực hiện từ ngày 02/01/2017. Các tuyến xe khách cố định lưu thông trên QL1A đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình sẽ được điều chuyển về bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Một số xe đi theo QL6 và đường Hồ Chí Minh sẽ được chuyển về bến xe Yên Nghĩa, các xe đang chạy trái tuyến tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát cũng sẽ được điều chuyển về bến xe Mỹ Đình. Tuy nhiên, việc điều chuyển tuyến đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà xe.

Hàng trăm xe khách tuyến Mỹ Đình - Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định... đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình bất ngờ từ chối chở khách.

Cụ thể, vào ngày 30, 31/12/2016, có hàng trăm xe khách tuyến Mỹ Đình - Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định... đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình bất ngờ từ chối chở khách khiến cho nhiều người dân lỡ chuyến không kịp về quê nghỉ lễ tết dương lịch. Lý do các nhà xe đưa ra là do họ phản đối phương án điều chuyển của Sở GTVT Hà Nội.

Câu hỏi đặt ra, trước hiện tượng các nhà xe từ chối chở khách, liệu việc điều chuyển có tiếp tục được thực hiện, chiều tối ngày 1/1/2017, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết:

"Sở GTVT sẽ vẫn giữ nguyên phương án điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đang hoạt động tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội. Ngày 02/01/2017, việc điều chuyển sẽ tiếp tục".

Cũng theo thông tin từ ông Quang, sau 2 ngày từ chối chở khách, các nhà xe đã đối thoại với Sở GTVT và đến ngày 01/01/2017, các nhà xe đã hoạt động trở lại. Hiện tại, họ đã tiếp nhận đón chở khách, nhưng lượng khách đã giảm đi nhiều so với hai ngày trước.

Ông Nguyễn Như Trúc - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày 01/01/2017, tất cả các nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Thanh Hoá, Nghệ An... đã trở lại hoạt động bình thường, sau khi các nhà xe đối thoại với Sở GTVT.

Ông Trúc cho rằng: "Đây là dấu hiệu rất đáng mừng, chúng tôi hoan nghênh tinh thần của các nhà xe bởi lợi ích chung để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố".

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc các nhà xe phản đổi phương án điều chuyển bằng cách từ chối chở khách, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đưa ý kiến: "Việc điều chuyển vẫn sẽ được thực hiện từ ngày 02/01/2017. Sở GTVT cũng sẽ yêu cầu công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ những người gây rối trật tự tại bến xe Mỹ Đình để xử lý theo quy định của pháp luật".

Vị lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội khẳng định, việc điều chuyển tuyến không có "lợi ích nhóm". Đây là phương án nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô. Sở không ưu tiên doanh nghiệp, nhà xe nào mà tất cả vì lợi ích chung của TP. Hà Nội.

