Ngày 22/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm “đại bàng” đánh chết bạn tù tại trại tạm giam huyện Bình Chánh (TP.HCM). Bị cáo Lại Văn Hoài (SN 1983, quê tỉnh Vĩnh Long) cùng 10 đồng phạm khác bị truy tố về tội Giết người.

Sau thời gian dài nghị án, HĐXX đã tuyên bố sẽ tuyên án vào 14h ngày 23/8.

Đánh chết bạn tù mới, nhóm "đại bàng buồng giam" đối diện mức án cao.

Theo cáo trạng, Trần Văn H. (SN 1982, quê tỉnh Long An) bị bắt giam về tội Trộm cắp tài sản và tạm giam tại phòng giam A4, nhà tạm giam Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM. Phòng giam đã có 16 người bị tạm giam và Lại Văn Hoài làm trưởng phòng.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Hoài tự đặt ra các quy định, buộc các can phạm khác phải tuân thủ. Nếu ai vi phạm hoặc tự ý sinh hoạt không xin phép, sẽ bị Hoài đánh đập, tra tấn bằng những cách khác nhau như nhấn đầu xuống nước hoặc bắt ăn phân...

Hoài chia 16 người trong buồng giam thành 3 mâm và giao cho Lâm Hoàng Thông chịu trách nhiệm trật tự trong buồng giam.

Theo phân chia của Hoài, mâm thứ nhất là những người thuộc “chiếu trên” gồm: Lại Văn Hoài, Lâm Hoàng Thông, Võ Ngọc Thiện, Huỳnh Văn Thọ và Nguyễn Hoàng Minh.

Mâm thứ hai gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Xuân, Trần Viết Long, Trần Hoàng Vũ, Huỳnh Tấn Dậu.

Mâm thứ ba gồm: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1986), Mai Nhật Tân, Nguyễn Ngọc Phước, Trần Văn Tuế, Trần Văn H..

Trong quy định của Hoài, mâm thứ ba thuộc tầng lớp “hạ lưu” và phải chịu trách nhiệm làm các công việc như rửa chén, giặt đồ, lau chùi phòng giam... Bởi H. bị nhiễm HIV nên bị hại không được giao công việc gì.

Với những can phạm mới vào buồng, Hoài sẽ cho chọn các con số 3, 6, 9. Can phạm chọn con số nào thì sẽ bị đánh vào ngực tương ứng con số can phạm chọn. Nếu ai chống cự sẽ bị đánh “không giới hạn”.

Lúc vào phòng, H. chọn trúng số 3 nhưng biết bị hại nhiễm HIV nên Hoài cho nợ, nếu vi phạm gì sẽ đánh gấp đôi.

Cũng theo quy định của Hoài, H. nhiễm HIV nên phải tắm sau cùng. Chiều 16/1/2013, bị hại H. đi tắm khi tất cả các can phạm khác đã tắm xong. Trong lúc tắm, H. bất cẩn để tay còn dính xà bông mà đưa vào bồn nước, Hoài nhìn thấy và ra hiệu cho Thông đánh H..

Hoài đưa 6 ngón tay thì Thông đánh 6 cái vào ngực H., Hoài đưa 2 ngón thì Thông tiếp tục đánh H. thêm 2 cái nữa. Cùng lúc này, cán bộ trại giam đi điểm danh các can phạm, thấy cán bộ, Thông không đánh nữa.

Tuy nhiên, khi cán bộ vừa đi khỏi, Hoài tiếp tục lệnh cho đàn em đánh H.. H. đau đớn cầu xin Hoài đừng đánh mình nhưng Hoài không đồng ý.

Tới tối cùng ngày, Hoài trói H. lại, không cho đi ăn cơm. Quá đau đớn và mệt mỏi nên H. nằm im. Thấy H. không cử động, Hoài cho rằng H. giả vờ nên tiếp tục lôi đàn em ra đánh tiếp.

Sau khi bị đánh, H. thở yếu ớt. Lúc này, Hoài cho đàn em thay đồ cho H., xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa H. đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân cái chết của H. do đa chấn thương.

Sau khi H. tử vong, Hoài ra lệnh cho các bị cáo khai rằng, H. bị nghiện ma túy, vã thuốc nên các bị cáo lôi xuống nước cho tỉnh. Không ngờ, H. bị trúng gió nên phải xức dầu nhưng nạn nhân vẫn chết. Sợ Hoài đánh đập, các bị cáo khai báo như lời Hoài căn dặn.

Tại phiên tòa ngày 22/8, Hoài thừa nhận, bị cáo là trưởng buồng giam A4, trại tạm giam Công an huyện Bình Chánh nhưng không thừa nhận đã chỉ đạo đánh H. dẫn đến tử vong.

Đồng phạm của Hoài, bị cáo Tiến khai từ khi bị bắt, bị cáo không biết H. và những can phạm khác trong buồng giam, chỉ biết những người trong buồng giam đều làm theo lệnh của Hoài.

Còn các bị cáo còn lại, họ khai làm theo chỉ đạo của Hoài, tất cả cùng đánh H.. Khi H. cố thoát ra ngoài để kêu cứu, Hoài đã đá vào ngực, không cho đi.

Mở đầu phần tranh luận, vị đại diện VKS giữ quyền công tố nhận định, bị cáo Hoài dù không nhận tội nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo khác đủ khẳng định Hoài là kẻ chủ mưu nên đề nghị mức án tử hình.

Hai bị cáo Thông và Tiến giữ vai trò giúp sức tích cực. Thông là người trực tiếp đánh H. nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Thông và Tiến cùng mức án chung thân.

Tám bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm của Hoài, có tham gia đánh H. nên cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đại diện VKS đề nghị tuyên 8 bị cáo còn lại từ 8 – 20 năm tù.

Công Thư