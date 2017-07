Hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia triệt phá sòng bạc quy mô lớn

Qua tin báo của quần chúng, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) tiến hành triệt phá tụ điểm cờ bạc được tổ chức tại trang trại cá thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngay tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 40 người đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu. Công an đã thu giữ 374 triệu đồng, trong đó, tiền trên chiếu bạc là 122 triệu đồng, 41 điện thoại, 27 xe máy, 19 con gà đá, 39 bộ bài tây, 2 bộ tài xỉu, 1 mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật khác.

Các con bạc bị bắt quả tang tại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc do Nguyễn Văn Lến (Tám Lé, 47 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đứng ra tổ chức và trực tiếp thu tiền xâu 100.000 đồng/giờ. Hàng ngày, sòng bạc thu hút rất đông người đến chơi, mỗi ván từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng. Các con bạc chủ yếu đến từ An Giang và Cần Thơ.

Sòng bạc có phụ nữ tham gia sát phạt nhau.

Theo Thiếu tá Hồ Việt Khởi, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, nơi tổ chức sòng bạc có ba mặt đều giáp sông, nhưng chỉ có một con đường “độc đạo” và được bố trí từ 3 - 4 người làm cảnh giới.

Quá trình đeo bám địa bàn, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt phá thành công sòng bạc của Tám Lé.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm