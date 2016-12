Hơn 58 năm tù cho nhóm đối tượng lừa 'chạy' việc vào ngành công an

“Nổ” là lãnh đạo Bộ để lừa

Ngày 22/12, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hết (49 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) mức án 25 năm tù giam. Đây là bị cáo cầm đầu trong đường dây chuyên lừa đảo xin việc, xin học trong lực lượng Công an xảy ra tại Cần Thơ, Hậu Giang và Lâm Đồng.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyện (41 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) mức án 14 năm tù; Dương Thanh Phong (26 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) mức án 12 năm tù; Phan Việt Hoài (26 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) mức án 5 năm tù và Hứa Thị Thùy Dung (27 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hết (thứ 2 từ phải sang) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử (Ảnh CTV).

Theo cáo trạng, năm 1985, Hết tham gia lực lượng Công an tại tỉnh Hậu Giang (cũ) đến năm 1999 thì xuất ngũ.

Năm 2006, Hết thành lập Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tiến Đạt và làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Tuy nhiên, chỉ làm được một thời gian, Hết thuê ông Trương Minh Trí (ngụ đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) làm giám đốc.

Vì theo quy định, Giám đốc công ty làm dịch vụ bảo vệ phải có bằng cử nhân Luật, trong khi Hết không có bằng cấp này. Mặc dù thuê Trí làm giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty bảo vệ đều do Hết đứng ra điều hành.

Do từng công tác trong ngành công an nên Hết có nhiều mối quan hệ và biết nhiều người có nhu cầu vào ngành công an. Đặc biệt, từ năm 2014, Hết biết một số người có nhu cầu làm việc trong ngành công an và những người thi rớt Đại học Cảnh sát có nhu cầu học Trường Trung cấp Cảnh sát.

Từ đó, Hết nảy sinh ý định dùng thủ đoạn để lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Để tạo lòng tin cho nhiều người, Hết “nổ” có mối quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Lừa 36 vụ, chiếm đoạt 3 tỷ

Sau đó, Hết cho 2 nhân viên của công ty bảo vệ dưới quyền mình là Dương Thanh Phong và Phan Việt Hoài vào vai là “lãnh đạo Bộ” để trả lời điện thoại khi có người gọi đến.

Đồng thời, Hết cung cấp số điện thoại của “lãnh đạo Bộ” do Phong và Hoài đóng giả cho các bị hại tự xác minh để làm tin. Qua điện thoại, Phong và Hoài tự xưng là cán bộ Vụ Tổ chức giao tiếp với các bị hại, hứa hẹn giúp đỡ và ra giá mỗi trường hợp xin vào ngành công an có giá từ 150 đến 250 triệu đồng.

Quá trình lừa đảo, Hết chỉ đạo Phong sao chụp các quyết định về nhân sự, tuyển dụng có chữ ký, con dấu của ngành công an rồi đưa cho Dung (nhân viên công ty, dưới quyền Hết) soạn thảo, ghép chữ ký, con dấu nhằm làm giả các thông báo, quyết định tuyển dụng để đưa cho bị hại.

Trong thời gian lừa đảo, Hết đã bàn bạc với Nguyễn Ngọc Nguyện về việc lừa đảo vào công tác trong ngành công an. Hết quy định, trường hợp nào lừa được 200 triệu đồng, Nguyện được chia 50 triệu đồng. Nguyện gặp gỡ nhiều người và nổ có thể xin việc vào các cơ quan,….

Với thủ đoạn nêu trên, tính từ tháng 7/2014 đến tháng 3/2015, Hết cùng các đồng phạm đã thực hiện 36 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Thanh Lâm