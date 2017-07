Hứa Vĩ Văn múa cột trên không, song ca ‘City Of Stars’ cùng Diễm My

Tại trường quay, Diễm My liên tục gọi Hứa Vĩ Văn là “ông xã màn ảnh” khiến ai cũng phải ghen tị. Sợ đàn em tỏa sáng hơn mình, Vân Sơn và Hồng Đào nhanh chóng cướp sân khấu để hóa thân thành đôi tình nhân thầy lang và hồng xà. Với phép thuật cao cường, “pháp sư” Trấn Thành đã vạch trần và đánh đập hồ ly Hồng Đào. Ngay lúc đó, Vân Sơn liên tục cổ vũ hãy đánh Hồng Đào đi vì Quang Minh sẽ rất mừng. Đây cũng chính là khát khao thầm kín mà người sợ vợ như Quang Minh luôn ao ước. Dù diễn rất cố gắng, Hồng Đào và Vân Sơn vẫn bị Trấn Thành gán mác là những diễn viên nghe tên là muốn trả vé. Vì thế, Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9x là hai gương mặt trẻ đẹp mới được lựa chọn để thay thế đội nhà.

Trước hai nữ nghệ sĩ, Trấn Thành cảm nhận, nếu Diễm My là phụ nữ thì Hồng Đào là đàn bà. Đàn bà thì mặn mà, từng trải và quyến rũ hơn. Do đó, ông xã Hari Won kết luận, Hồng Đào là một phiên bản hoàn hảo hơn của Diễm My.

Cặp đôi màn ảnh Việt Hứa Vĩ Văn và Diễm My cùng nhau tham gia chương trình Người bí ẩn.

Trong một vòng thi, các nghệ sĩ sẽ phải tìm ra ai là người có khả năng múa cột trên không. Với khả năng này, người bí ẩn không chỉ chống lại trọng lực của trái đất mà còn phải có khả năng giữ thăng bằng đỉnh cao khi chiếc cột trụ xoay vòng trên không trung. Tại đây, một nam thí sinh đã tiết lộ vì cầu hôn với Hồng Đào, nhưng bị chó cắn nên đã tập đu cột trên không để đến với tình yêu của mình.

Các thi sinh tham gia chương trình với tạo hình ấn tượng.

Để "dằn mặt" người bí ẩn, Trấn Thành đã trổ tài đu cột và múa trên không trung chẳng chút sợ hãi. Chưa dừng lại, Trấn Thành còn quyết tâm “hạ đổ” hình tượng soái ca của Hứa Vĩ Văn, bắt anh cởi áo khoác để dùng kỹ năng thể hình múa cột cùng mình. Thế nhưng, người đu cột trên không “đẳng cấp” nhất lại là danh hài Vân Sơn. Gừng càng già càng cay, nam nghệ sĩ U60 lấy đà rồi bay đu cùng chiếc cột nặng trên không trung trước sự ngỡ ngàng của các hậu bối.

Hứa Vĩ Văn trổ tài múa cột ngay trên sân khấu.

Không chỉ múa cột, Hứa Vĩ Văn còn trổ tài ca hát mà từ rất lâu anh không thể hiện. Tại Người bí ẩn tập cuối, Hứa Vĩ Văn đã cùng “bà xã màn ảnh” Diễm My khoác tay nhau hát live ca khúc “City of stars” với phần múa minh họa của MC Trấn Thành. Có thể nói, Diễm My là cô gái hạnh phúc nhất tại “Người bí ẩn”. Không chỉ sánh đôi cùng Hứa Vĩ Văn, nàng diễn viên 9x còn bị “hăm dọa”, “em tự đổ hay để anh lấy cây cưa này cưa em?” bởi một nam thí sinh muốn nói lời yêu.

Người bí ẩn mùa 4 - tập cuối sẽ phát sóng lúc 20h30, Chủ nhật (2/7) trên HTV7.

Dung Nhi