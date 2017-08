Ngày 17/8, tin từ Công an TP.Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra 11 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Anh Tuấn (SN 1992), trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại phường An Đông, TP.Huế và Lê Văn Tiêu (SN 1991), trú phường An Đông, TP.Huế.

Đối tượng Tuấn và Tiêu tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 6 – 8/2017, trên địa bàn TP.Huế liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô. Trước thực trạng đáng báo động, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, lợi dụng người dân để xe sơ hở, Tuấn cùng Tiêu phá khoá lấy trộm 11 xe mô tô các loại. Điều đáng nói, các đối tượng chỉ tập trung trộm những loại xe có giá trị cao.

Được biết, qua quá trình khám xét, lực lượng Công an TP.Huế đã thu giữ được nhiều công cụ dùng để phá khoá xe và 4 xe mô tô là tang vật của vụ án.

Tổng giá trị 11 xe mô tô mà Tuấn và Tiêu trộm cắp, được định giá khoảng 230 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý 2 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Công Định