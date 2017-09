Ngày 8/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Vũ Chí Công – Trưởng Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Ngày 7/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 15h4 ngày 1/9, Nguyễn Văn Hiếu điều khiển xe mô tô BKS: 89H1-6129 chở theo sau một cô gái trẻ.

Khi đi đến Km18+778, quốc lộ 39 thuộc địa phận thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, Hiếu bất ngờ chuyển hướng sang trái khiến cho xe mô tô mang BKS: 89B1-546.73 do Đào Văn Đ. (SN 2000) điều khiển đi cùng chiều, chở theo sau Nguyễn Thị H. và Hoàng Thị H. (đều SN 2003) cùng trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng đâm phải.

Cú đâm mạnh đã khiển cả 3 người trên xe 89B1-546.73 văng ra giữa đường. Cùng lúc đó, xe ô tô mang BKS: 29C-729.24 do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1980, trú tại phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng ngược lại đi đến, cán ngang qua khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, điều tra làm rõ, Công an huyện Kim Động xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông trên do Nguyễn Văn Hiếu, điều khiển xe mô tô đã không có tín hiệu báo hướng rẽ, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, vi phạm khoản 1, Điều 202, Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Động tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn