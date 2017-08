Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa thực hiện việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trung (SN 1975) và Vũ Xuân Hồng (SN 1973, cùng trú tại thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Nguyễn Ngọc Anh (SN 1973, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hà (SN 1974, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hưng Yên tiến hành lấy lời khai của các đối tượng.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Văn Hà thuê một nhà kho tại địa chỉ ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Vào 11h ngày 9/6, tại nhà kho này, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trọng Trung đang có hành vi hút trộm xăng dầu bán cho Hà và Ngọc Anh.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Trung đã hút khoảng 300 lít xăng A92 từ 5 ngăn chứa của xe Xitec chở xăng dầu của công ty CP xăng dầu Tự Lực I (địa chỉ ở La Thành, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) là nơi Trung đang được thuê làm lái xe. Số xăng trên Trung bán với giá 3.900.000 đồng (13.000 đồng/lít).

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hà và Anh khai nhận, trước đó khoảng 15 phút Vũ Xuân Hồng, cũng là lái xe Xitec của công ty Cổ phần xăng dầu Tự Lực I đã hút trộm 500 lít xăng để bán cho Hà và Anh. Sau đó Hà đã bơm khoảng 400 lít dầu hỏa trở lại các ngăn bồn xe của Hồng và trả Hồng số tiền 2.250.000 đồng.

Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Xuân Hồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho của Hà, công an thu giữ 3 xe ô tô Xitec, 2 thùng nhựa chứa 1300 lít xăng dầu, 2 bồn Xitec chứa khoảng 20.000 lít dầu hỏa (các đối tượng dùng để bơm trở lại các bồn sau khi đã hút trộm xăng) cùng nhiều công cụ phục vụ việc bơm, hút xăng dầu.

Được biết từ tháng 7/2016, Hà đã sử dụng nhà kho trên làm nơi thu mua xăng dầu của một số lái xe Xitec chuyên chở xăng dầu cho các công ty. Để hỗ trợ việc hút và thu mua xăng dầu, Hà đã thuê Anh làm cho mình với giá 7.000.000 đồng/tháng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

Minh Sơn