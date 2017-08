Hưng Yên: Siêu ‘đạo chích’ gây ra 7 vụ trộm cắp ở đình, chùa sa lưới

Ngày 31/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Hoàng Chí Dũng – Phó trưởng Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Ngày 29/8, Công an huyện Phù Cừ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Giới (SN 1986, trú tại thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đình Giới tại cơ quan công an.

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8/2017, trên địa bàn huyện Phù Cừ xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong hòm công đức tại những nơi thờ tự, gây bức xúc trong nhân dân. Vừa qua, Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ và quần chúng nhân dân bắt quả tang Giới khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh, Giới khai nhận đã thực hiện 7 vụ cậy phá cửa, trộm tiền trong hòm công đức tại chùa Sậy; chùa Tuần Tranh; chùa Chuông, xã Minh Tân; chùa Trà Dương, xã Tống Trân; đền La Tiến, xã Nguyên Hòa; đình Bến, xã Tống Trân (đều thuộc huyện Phù Cừ).

Khi Giới đang thực hiện hành vi trộm cắp tại chùa Hưng Khánh, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Đình Giới là đối tượng nghiện ma túy, bản thân có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Minh Sơn