Bão Nock–ten vào Biển Đông, giật cấp 14-15 hướng vô Nam

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về cơn bão Nock-ten (cơn bão số 10), hồi 14h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105km/ giờ), giật cấp 12-13.

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Như vậy trong chiều 26/12, cơn bão Nock–ten đã đi vào biển Đông.

Đường đi của cơn bão Nock–ten (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận và khu vực miền núi phía Bắc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 43/CĐ-TW ngày 25/12/2016 của Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng Uỷ ban quốc gia TKCN; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh tăng cường, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh.

Trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Thái Bình, Nghệ An và Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định đã có báo cáo ban đầu về tình hình tàu, thuyền trên biển.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy sản tính đến 07h00’ ngày 26/12/2016 số lượng các tàu thuyền quan sát từ Hệ thống Movimar và Trạm bờ có 175 tàu cá đang hoạt động trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão Nock Ten (Quảng Bình: 04 tàu; Quảng Nam: 02 tàu; Quảng Ngãi: 70 tàu; Đà Nẵng: 02 tàu; Bình Định: 58 tàu; Phú Yên: 32 tàu; Bình Thuận: 02 tàu; Bà Rịa Vũng Tàu: 04 tàu; Bến Tre: 01 tàu).

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng đưa thông tin về gió mùa Đông Bắc. Theo đó, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối và đêm 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 26/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ sáng ngày 27/12, ở các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-160C, vùng núi 11-130C, vùng núi cao dưới 100C.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 28/12/2016 đến 02/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động sau bão Nock-ten nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

