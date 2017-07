Hữu Long đạt Á vương 1 Siêu mẫu nam thế giới trong sự tiếc nuối

Cuộc thi Man of the world 2017 được tổ chức tại Philippines. Ngôi vương năm nay thuộc về Mustafa Galal Mohammed Elezali, đến từ Ai Cập. Thí sinh đến từ Việt Nam là Hữu Long đạt giải nhì.

Trong đêm chung kết, các thí sinh phải trải qua các phần thi trình diễn đồ bơi, đồ dạ hội và trang phục dân tộc để chọn ra Top 10 và Top 5. Trong phần ứng xử, Hữu Long chọn được câu hỏi: “How do you promote masculinity and responsibility?” (tạm dịch: Bạn làm thế nào để quảng bá sự nam tính và trách nhiệm?).

Hữu Long nhận ngôi Á vương

Hữu Long xin lỗi vì tiếng Anh không tốt và nhờ đến phiên dịch hỗ trợ. Đáng tiếc, người phiên dịch đã chuyển nghĩa câu hỏi không chuẩn xác thành “Quan niệm của bạn về người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm là gì?”. Điều này khiến Hữu Long trả lời không đúng trọng tâm của câu hỏi.

Hữu Long trình diễn trong đêm chung kết.

Hữu Long chia sẻ: “Đàn ông mạnh mẽ là người biết quan tâm, chăm sóc gia đình, biết quan tâm đến xã hội. Đó là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, luôn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người già, trẻ em cùng những người xung quanh. Người đàn ông có trách nhiệm rất quan trọng trong xã hội của chúng ta hiện nay”.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối với phần thi ứng xử của Hữu Long. Nhiều người cho rằng, nếu phiên dịch sát nghĩa, anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, có thể sẽ đạt ngôi Vương.

Mặc dù về nhì nhưng nhiều khán giả vẫn tỏ ra tiếc nuối cho Hữu Long.

Cũng trong cuộc thi này, Hữu Long còn đạt danh hiệu thí sinh được bình chọn nhiều nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology với hơn 19.000 phiếu.

Hữu Long sinh năm 1991, quê ở Hà Nội. Anh từng đạt giải Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất năm 2011 và giành quán quân Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Huy Cường – Nhâm Thân