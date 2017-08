Trước đó, ngày 10/3/2017, TAND tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo An án chung thân. Cho rằng bản án quá nặng, An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện gia đình bị hại kháng cáo và cho rằng cấp tòa sơ thẩm bỏ lọt tội phạm.

Nghi ngờ cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, tòa phúc thẩm quyết định hủy án.

Theo nội dung vụ án, ngày 31/5/2016, An cùng với Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Hiệp và Lư Khắc Huy cùng đi dự một đám cưới ở khóm 4, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Khi đi ăn cưới, An chở theo bạn gái của Nguyễn Ngọc T.. Biết chuyện, T. chửi bới, đe dọa sẽ đánh An nhưng An không biết việc T. hăm dọa mình. Sau đó, An được bạn kể lại sự việc nên đã lấy một con dao tại tiệc cưới giấu trong người.

Sau tiệc cưới, An rủ nhóm bạn đi cùng chặn đường đánh dằn mặt T. thì được mọi người đồng ý. Vì vậy, An và nhóm bạn “phục kích” bên ngoài ngôi nhà tổ chức tiệc cưới để chờ T..

Khi thấy T. điều khiển xe về nhà, An chạy xe theo và chặn đầu xe T. lại khiến hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, T. đánh An té ngã. Lúc này, Đô, Sơn, Hiệp dùng nón bảo hiểm đánh T. rồi cả nhóm bỏ ra xe. Khi T. đi ra, An rút dao đâm vào nạn nhân dẫn đến tử vong.

Khai tại phiên tòa phúc thẩm, An cho rằng chính mình đã đâm nhiều nhát khiến anh T. tử vong. Tuy nhiên, An cũng biện hộ rằng, trước đó, y không hề quen biết anh T..

Khi nghe bạn kể lại, anh T. định chặn đường đánh mình nên An hành động trước. “Bị cáo thấy mình sai vì hành động thiếu suy nghĩ, bị cáo xin lỗi mọi người”, An nói.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, nhóm bạn đi cùng An gồm Đô, Sơn, Hiệp, Huy đã chấp nhận lời của An, tạo điều kiện thuận lợi cho An tước đi tính mạng của bị hại. Vì vậy, vị này đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, hủy án sơ thẩm vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Luật sư bào chữa cho An tại tòa đồng ý với đề nghị của đại diện VKS, đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Về phần An, An mong tòa xét xử sớm để vụ án nhanh kết thúc, để bị cáo sớm về để khắc phục hậu quả mà mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy yêu cầu kháng cáo của gia đình bị hại là hoàn toàn có căn cứ. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về VKS tỉnh Trà Vinh để điều tra, xét xử lại.

Công Thư