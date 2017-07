Huyền My đầy cuốn hút và yêu kiều trong trang phục áo dài màu sắc

Thời gian gần đây, Á hậu Huyền My khá im ắng khi dành thời gian luyện tập cho cuộc thi Miss Grand International. Tuy nhiên, mới đây, Huyền My bất ngờ khoe những hình ảnh mới nhất của mình. Ở bộ ảnh lần này, Huyền My hoá thành nàng thơ trong những trang phục áo dài duyên dáng. Màu vàng là gam màu khó mặc nhất, tuy nhiên với thiết kế cổ tròn cùng với đường viền đỏ ở cổ và sự phá cách ở 2 tà cánh tay đã khiến chiếc áo dài “kén người mặc” mấy cũng trở nên mềm mại, dễ mặc hơn. Họa tiết hoa màu đỏ làm cho tông vàng trở nên dịu nhẹ hơn.