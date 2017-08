Huyền My được truyền thông Lào và Campuchia đánh giá cao

Hiện tại, Huyền My là người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, vì cô chuẩn bị đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017.



Á hậu Huyền My chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017.

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu năm 2014 đến nay, Huyền My đã có sự thay đổi rất ấn tượng về phong cách, cũng như đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, tên tuổi của cô bắt đầu lan rộng ra khu vực Đông Nam Á và nhận được sự chú ý, yêu mến của truyền thông cũng như khán giả của các nước này.

Còn nhớ, vào năm 2015, Huyền My được fanpage thế giới của câu lạc bộ Chelsea đăng tải hình ảnh cùng dòng chú thích "Một khán giả xinh đẹp của Chelsea". Nhiều fan quốc tế đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc Việt.

Huyền My và diễn viên Nay Toe.

Huyền My được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia bộ phim Bridge over Cloud của điện ảnh Myanmar. Trong phim này, Huyền My đóng cặp cùng nam diễn viên kỳ cựu Nay Toe và Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar 2013.

Cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Myanmar và trở thành gương mặt nổi tiếng tại đất nước này. Huyền My cũng nhận được rất nhiều lời mời làm đại sứ quảng cáo cho các nhãn hàng tại đây.

Huyền My ở Myanmar.

Huyền My chia sẻ, cô nhận thấy có rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển sự nghiệp tại Myanmar. Vì vậy, Huyền My và gia đình đang xem xét khả năng sẽ đầu tư kinh doanh tại đây.

Với vai diễn trong phim Bridge over Cloud, tháng 4 Tư vừa qua, Á hậu Huyền My đã được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Okinawa tại Nhật Bản với tư cách diễn viên. Tuy là gương mặt mới với các khán giả Nhật Bản, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của Huyền My vẫn cuốn hút và dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng xứ sở Phù Tang.

Huyền My chụp ảnh cùng khán giả Nhật Bản.

Sau hiệu ứng tốt tại Myanmar, tên tuổi của Huyền My bất ngờ được truyền thông Lào và Campuchia quan tâm. Các tờ báo mạng của hai nước này liên tục đăng tải những bài viết cũng như hình ảnh về Huyền My với vai trò Á hậu Việt Nam sắp tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017.

Các trang báo Campuchia viết về Á hậu Huyền My.

Tờ báo mạng Khempire của Campuchia đăng tải khá nhiều hình ảnh, bài viết về Huyền My và không ngần ngại gọi cô là "nữ thần" cũng như đánh giá cao nhan sắc của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017. Các trang báo mạng của Lào cũng đánh giá rất cao khả năng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017 của Huyền My.

Huyền My cùng vợ chồng Lý Hải tại Nhật.

Huyền My cho biết cô rất bất ngờ khi được khán giả và truyền thông của các nước láng giềng quan tâm nhiều như vậy. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ khi những nỗ lực của mình trong suốt hơn 3 năm qua đã được khán giả đón nhận. Tôi muốn mọi người nhắc về Huyền My không chỉ với danh xưng Á hậu mà sẽ là một người đẹp đa năng và hiện đại” - Huyền My chia sẻ.