Hyundai Accent 2017 bản nâng cấp, ra mắt tháng 8/2017

Theo trang tin ô tô indianautosblog,Hyundai Motor India đang lên kế hoạch giới thiệu tới khách hàng tại thị trường Ấn Độ mẫu sedan hạng B Hyundai Verna 2017 (còn có tên gọi khác là Hyundai Accent tại Việt Nam) vào ngày 22/8/2017.

So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2017 được bổ sung nhiều tiện ích và tính năng an toàn. Trong đó đáng chú ý nhất là các tính năng tiện nghi hiện đại như: hệ thống treo MDPS từng được trang bị trên phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ, hệ thống tự động lọc không khí, đặc biệt là trang bị 2 túi khí an toàn ở bản tiêu chuẩn và thêm túi khí rèm trên phiên bản bản cao cấp nhất.

Hyundai Accent 2017 có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 mm, 1.729 mm và 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. So với phiên bản trước, Verna 2017 có chiều dài tổng thể dài hơn 15 mm, rộng hơn 29 mm và hứa hẹn mang đến sự thoải mái tốt nhất dành cho người sử dụng.

Nội thất bên trong của xe nổi bật với tông màu be kết hợp với màu đen khá bắt mắt, vô-lăng dạng 3 chấu tích hợp phím chức năng bọc da, màn hình giải trí AVN cảm ứng kích thước 7-inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto.

Trang bị vận hành của Hyundai Accent 2017 gồm 3 phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn gồm: bản động cơ xăng loại dung tích 1.4 lít và loại 1.6 lít; động cơ dầu diesel tăng áp CRDi kết hợp cùng hộp số sàn 5 hoặc 6 cấp. Theo dự kiến, trong thời gian tới, Verna 2017 cũng sẽ trang bị thêm hộp số tự động hoàn toàn mới.

Hiện giá bán của Hyundai Accent 2017 không được hãng tiết lộ.

Phúc Lai